Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Aralık Cuma Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Tuttuğunu kopartan kararlı tavırlarınız inatçılığa dönüşmeden önce ne için mücadele ettiğinizi gözden geçirmeniz şart. Savunduğunuz konular sizi geriye çeken konular olabilir. Yeniliklere açık olun.
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