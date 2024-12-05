Günlük Burç Yorumları: 6 Aralık Cuma Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 05 Aralık 2024 - 15:57

Güncelleme: 05 Aralık 2024 - 15:57

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Tuttuğunu kopartan kararlı tavırlarınız inatçılığa dönüşmeden önce ne için mücadele ettiğinizi gözden geçirmeniz şart. Savunduğunuz konular sizi geriye çeken konular olabilir. Yeniliklere açık olun.