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Günlük Burç Yorumları: 6 Kasım Pazartesi Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 6 Kasım Pazartesi Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 05 Kasım 2023 - 16:44

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Beklenmedik gündemlere hazırlıklı olmanız gereken bir sürece giriyorsunuz sevgili boğalar. Kendinize değer verdiğiniz kadar yakınlarınızı da önemsemelisiniz. Fikirlerinizin değişmezliği sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Sevdiklerinize karşı daha anlayışlı olun.




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