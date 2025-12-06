Cumhuriyet Gazetesi Logo
Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Pazar Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı İle Günlük Burç Yorumları

6.12.2025 16:12:00
Güncellenme:
Astrolog Bilge Aslı
Boğa burcu ve yükselen Boğa burcu günlük yorumu

Yakın çevreyle duygusal paylaşımlar güçleniyor. Kardeşler, yakın arkadaşlar, kısa yolculuklar gündemde. Konuşmalar daha sezgisel olabilir; empati göreceksin. Yaratıcı fikirler iletişimden doğabilir.