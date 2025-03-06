Günlük Burç Yorumları: 7 Mart Cuma Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 06 Mart 2025 - 16:11

Güncelleme: 06 Mart 2025 - 16:11

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Sağlık problemlerinizle alakalı bugün yeniliklere açık olmalısınız. Karşınıza iyileştirici fırsatlar çıkabilir. Önyargılı olmayın. Sabit fikirliliğinizin artık çok da işe yaramadığını görüyorsunuz. En azında araştırmakta yarar var.