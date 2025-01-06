Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Ocak Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Sevgili boğa, Hayatını düzene sokmaya çalışırken ufak tefek aksilikler canını sıkıyor olabilir. Sorunları hallederek ilerle, çünkü yok saydığın konular ilerde tekrar karşına çıkacaktır. Bugün bir yerden başlamalısın, kafanın içindeki birikmiş dosyaları yavaş yavaş kapat. Daha huzurlu hissedeceksini.
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