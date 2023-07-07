Günlük Burç Yorumları: 8 Temmuz Cumartesi Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 07 Temmuz 2023 - 17:40

Güncelleme: 07 Temmuz 2023 - 17:40

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:



Bugün kendinizi biraz hassas ve duygusal hissedebilirsiniz sevgili boğalar. Yeni başlangıçlar için uygun bir gündesiniz fakat duygusal kararlar almayın. Arkadaşlarınızla aranızdaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak için uygun bir gün.

