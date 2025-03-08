Günlük Burç Yorumları: 9 Mart Pazar Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Mart 2025 - 16:33

Güncelleme: 08 Mart 2025 - 16:33

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:

Aile gibi gördüğünüz kişilerden göreceğiniz manevi destek iyi hissettirecek sevgili boğalar. Kısa seyahatler ve eğitim konuları gündemde olabilir. Önemli kararlar alırken birkaç kez düşünmeli, duygusal kararlar almamalısınız.