Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Mayıs Perşembe Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Maddi konularda düşünmeden hareket ediyorsunuz. Bu aralar harcamalarınıza çok dikkat edin. Gereksiz harcamalar yapmayın. Sağlık sorunlarının tetiklenebileceği bir gün. Yakın çevrenizle yaşayacağınız bazı yanlış anlaşılmalar can sıkıcı olabilir. Her şeyden önce kendinizle aranız iyi olsun.
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