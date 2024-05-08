Günlük Burç Yorumları: 9 Mayıs Perşembe Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 08 Mayıs 2024 - 17:30

Güncelleme: 08 Mayıs 2024 - 17:30

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Maddi konularda düşünmeden hareket ediyorsunuz. Bu aralar harcamalarınıza çok dikkat edin. Gereksiz harcamalar yapmayın. Sağlık sorunlarının tetiklenebileceği bir gün. Yakın çevrenizle yaşayacağınız bazı yanlış anlaşılmalar can sıkıcı olabilir. Her şeyden önce kendinizle aranız iyi olsun.