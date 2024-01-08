Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 9 Ocak Salı Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğalar:
Bugün ortak paralar, banka, kredi, borçlar alanında biraz gergin enerjiler var. Sakinliğinizi koruyun. Maddi kaynaklarınızı arttırmaya çalışırken sağlığınızdan oluyorsunuz. Odak noktanızı biraz değiştirin. Sakin kafayla düşünüp sorunları halledebilirsiniz.
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