Burcunuza göre kimseye göstermediğiniz gölge yönleriniz neler?

Hepimizin bilinçli ve sosyal olarak gösterdiğimiz yanları vardır; ama bilinçaltımızda, çoğu zaman kimseyle paylaşmadığımız karanlık yönlerimiz de saklıdır. Astroloji, bu “gölge tarafları” anlamak için güçlü bir rehber olabilir. İşte burçlara göre gizlenen gölge özellikler...

KOÇ

Koç burçları genellikle cesur ve lider ruhlu görünür. Ancak içten içe sabırsız, aceleci ve bazen bencil davranma eğilimleri gizli kalır. Bu gölge yönleri, yakın çevrelerinde nadiren ortaya çıkar.

BOĞA

Boğalar güvenilir ve sakin görünür; fakat gölge tarafları inatçı, sahiplenici ve değişime dirençli olmaktır. Bu özelliklerini sadece kendilerine çok yakın hissettikleri insanlara gösterirler.

İKİZLER

İkizler sosyal ve konuşkan görünür. Gölge yönleri ise kararsız, yüzeysel ve bazen manipülatif olabilmeleridir. Bu yönleri genellikle yalnız kaldıklarında ortaya çıkar.

YENGEÇ

Duygusal ve şefkatli yengeçler, iç dünyalarında kırılgan ve aşırı korumacı olabilir. Gölge tarafları, geçmiş yaralarından dolayı aşırı hassas veya duygusal manipülasyona meyilli olmalarıdır.

ASLAN

Aslanlar özgüvenli ve cömert görünür; ancak gölge tarafları kibirli, onay bağımlısı ve kontrolcü olmalarıdır. Bu yönlerini sadece güven duydukları insanlara gösterirler.

BAŞAK

Başaklar titiz ve mantıklı görünür. Gölge yönleri ise aşırı eleştirel, mükemmeliyetçi ve bazen soğuk olabilmeleridir.

TERAZİ

Teraziler uyumlu ve nazik görünür. Gölge yönleri, kararsız, kendi çıkarlarını gizleme eğilimli ve yüzeysel ilişkiler kurabilmeleridir.

AKREP

Akrepler tutkulu ve gizemli görünür. Gölge tarafları kıskanç, manipülatif ve intikamcı olmalarıdır.

YAY

Yaylar özgür ruhlu ve neşeli görünür. Gölge yönleri sorumsuz, sabırsız ve bazen düşüncesizce davranabilmeleridir.

OĞLAK

Oğlaklar ciddi ve disiplinli görünür. Gölge tarafları, katı, duygusal olarak mesafeli ve hırslı olmalarıdır.

KOVA

Kovalar özgün ve bağımsız görünür. Gölge yönleri, soğuk, mesafeli ve zaman zaman duygusuz olmalarıdır.

BALIK

Balıklar empatik ve hayalperest görünür. Gölge yönleri, kaçamak, alıngan ve gerçeklerden kaçma eğilimleridir.