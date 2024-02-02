Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:43

Güncelleme: 02.02.2024 - 11:44

Hayatınıza yeni bir dost dahil etmek istiyorsunuz ama en iyi vakit geçirebileceğiniz hayvanın hangisi olduğunu seçmekte zorlanıyorsanız astroloji size bu konuda yol gösterebilir. Bu kararsızlığınızı en aza indirgemede burcunuzun size yardımcı olabilir. Hayvan sevgisine sahip insanlar hayvan türü seçmemeli, her hayvanı sevmeli. Fakat, burcunuz size sadece daha kaliteli vakit geçirmenizi sağlayabilecek evcil hayvanınızı seçme konusunda yardımcı olabilir. Peki burcunuza göre sizin için en mükemmel evcil hayvan hangisi? Hepsi yazının devamında...

KOÇ BURCU - KÖPEK

Bu burçtaki insanlar doğaları gereği maceracı ve spontanedir. Dışarıda kalmayı severler ve onlara her yerde mutlu bir şekilde eşlik edebilecek bir arkadaşa ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, enerji seviyeleri eşleşeceğinden ve ikili birlikte maceralara atılabileceğinden, bir köpek yavrusu sahiplenmek Koç için iyi bir fikir olacaktır.

BOĞA BURCU - KÖPEK

Boğaların sabırlı ve doğası gereği biraz tembel oldukları bilinir. Pazar sabahları ayaklarınızın dibinde tembellik eden tatlı, tüylü bir köpek sizin için ideal bir evcil hayvan olacaktır.

İKİZLER BURCU - PAPAĞAN

İkizler doğası gereği oldukça konuşkandır ve onlarla sohbet edebilecek bir evcil hayvana ihtiyaç duyar. İşte bu yüzden bir papağan, İkizler için mükemmel bir evcil hayvan olabilir çünkü zeki, ilginç ve hatta konuşabilirler.

YENGEÇ BURCU - KÖPEK

Yengeçler doğası gereği duygusaldır ve genellikle bir güvenlik duygusu ararlar. Belki bir köpek, tercihen bir Labrador veya bir Golden Retriever, onların mükemmel yoldaşları olabilir. Sadık, sevecen ve asla yanlarından ayrılmaz.

ASLAN BURCU - KEDİ

Aslanlar ilgi odağı olmayı severler ve bu ilgiden hoşlanan bir evcil hayvana da ihtiyaç duyarlar. Bir kedi onlar için iyi bir seçenek olabilir, çünkü kediler başkalarının dikkatini çekmekte iyidir ve kendi dünyalarında meşgul oldukları için sahiplerini fazla rahatsız etmezler.

BAŞAK BURCU - BALIK

Başaklar etraflarındaki her şeyi düzenli ve temiz tutmayı severler. Bu burçtaki insanlar, hijyen ve temizlik konusunda kendilerini sürekli endişelendiren bir evcil hayvan beslemekten hoşlanmayabilirler. Belki bir balık onlar için harika bir evcil hayvan olabilir.

TERAZİ BURCU - KEDİ

Bu burcun insanları evde huzur ve uyumu severler. Her şeyde denge aradığınız ve doğal olarak güzelliğe ilgi duyduğunuz için, nazik bir Cavalier King Charles Spaniel ya da Siyam Kedisi sizin için ideal bir evcil hayvanı olacaktır.

AKREP - KEDİ

Akrepler doğası gereği duygusal, yoğun ve gizemlidir. Onlar için benzer özelliklere sahip bir kediden daha iyi bir evcil hayvan ne olabilir? Etrafta bir kediye sahip olmak, kendilerini olumlu hissetmelerine yardımcı olur.

YAY BURCU - KÖPEK

Yaylar eğlenceyi seven ve kolay giden insanlardır. Macerayı severler ve bir köpek onların yaşam tarzları için harika bir eşleşme olacaktır. Uzun yolculuklara, trekkinglere gidebilir veya birlikte yeni yerler keşfedebilirler.

OĞLAK BURCU - KEDİ

Oğlaklar işkoliktir ve profesyonel yaşamlarını daha fazla tercih etme eğilimindedir. Bir evcil hayvanı yalnızca, evcil hayvana uygun zamanı verebileceklerinden ve ihtiyaçlarını karşılayabileceklerinden emin olduklarında sahiplenmelidirler. Güzelliği, bağımsızlığı ve iyi itibarı ile bir İran kedisi en iyi tüylü arkadaşınız olabilir.

KOVA BURCU - KUŞ

Kovalar eksantrik zevkleriyle tanınırlar. Zeki ve herkesin dikkatini çeken bir evcil hayvan isterler. Belki bir kuş onlar için ideal evcil hayvan olabilir; akıllı, zeki ve benzersizler.

BALIK BURCU - KÖPEK

Balıklar duygusal ve sevecen insanlardır ve onları sevebilecek bir evcil hayvana ihtiyaç duyarlar. Bir köpekte, duygularını anlayabilecek ve kendilerini kötü hissettiklerinde onları kucaklayabilecek bir arkadaş bulabilirler.