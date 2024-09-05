Buzullardan gelen virüs tehlikesi: Eriyen buzullarda binlerce tarihi virüs keşfedildi

Yayınlanma: 05.09.2024 - 20:12

Güncelleme: 05.09.2024 - 20:12

Himalaya dağlarında bulunan Guliya Buzulu'nda bilim insanları tarafından gerçekleştirilen araştırmalar, 1.700'den fazla yeni virüs türünün keşfedilmesine yol açtı. Ohio Eyalet Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü bu çalışma, buzullarda hapsolmuş virüslerin iklim değişikliklerine nasıl tepki verdiğine dair değerli bilgiler sağladı.

BUZULLARDA YAŞAYAN BİNLERCE VİRÜS

2015 yılında Tibet Platosu'ndaki Guliya Buzulu’na giden bilim insanları, buzulların yüzlerce metre derinliğinden aldıkları buz çekirdeklerini inceledi. Elde edilen bu buz çekirdekleri, tam 41.000 yıllık bir zaman dilimine ait bilgileri barındırıyordu. Bu süreçte keşfedilen 1.700 virüs türünden %97’si bilim dünyası için tamamen yeni keşiflerdi.

TARİHİN BUZDA SAKLANAN VİRÜSLERİ

Ohio State Üniversitesi’nden paleoklimatolog ZhiPing Zhong, bu virüslerin farklı iklim koşullarına nasıl adapte olduklarını incelemenin, iklim değişikliği karşısında virüslerin nasıl tepki verdiğini anlamada önemli bir adım olduğunu belirtti. Bu virüsler, üç ana soğuk ve sıcak döngüsünü içeren zaman dilimlerinden gelen örnekler sunuyor ve geçmiş iklim değişikliklerine nasıl adapte olduklarını gözler önüne seriyor.