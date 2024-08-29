Arkeologlardan çarpıcı keşif: Maya ölüm tanrısı tapınağı bulundu!

Yayınlanma: 29.08.2024 - 15:42

Güncelleme: 29.08.2024 - 15:42

Meksika'daki arkeologlar, Calakmul antik bölgesinde yaptıkları kazılarda Maya uygarlığında “ölüm ve yıkım” tanrısı olarak bilinen “Ah Puch”a ait olduğu düşünülen bir tapınak ortaya çıkardılar.

“Ah Puch” ya da “Cizin” olarak bilinen bu tanrının adı, maya dilinden “pis koku”, “gaz” ve “Kokuşmuş Olan” olarak çevrildi.

Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH), antik tapınağın muhtemelen MS 250 ila 600 yılları arasında süren Klasik Antik Çağ'a tarihlendiğini kaydetti.

Kazılar, tapınağın içinde, merkezinde dişler ve kafatası parçaları da dahil olmak üzere bir dizi insan kalıntısının bulunduğu dairesel bir özelliğin varlığını ortaya çıkardı.

Bu kalıntıların yanı sıra arkeologlar 25 santimetre yüksekliğinde kireçtaşından yapılmış bir “Ah Puch” heykeli de buldular.

“Ölüm ve yıkım” tanrısı “Ah Puch”un Maya yeraltı dünyasında “Xibalba” olarak bilinen ve “dehşet yeri” anlamına gelen bir seviyede hüküm sürdüğüne inanılıyordu. Efsaneye göre, “Ah Puch”, ağızlarından ve anüslerinden başlayarak ölülerin ruhlarını yakmaktan sorumluydu.

INAH, heykelin “Ah Puch”u “büyük bir fallus” ve deforme olmuş bir kafatası ile tasvir ettiğini açıkladı. Heykelin ayrıca, ölüm tanrısının alışılagelmiş tasvirine uygun olarak bir kafatası maskesi, burun süsü ve göğüs zırhı taşıdığı belirtildi.