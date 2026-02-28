Cimriliğiyle çevresini bezdiren 3 erkek burcu: Bu burçlar cüzdanında akrep taşıyor

Finansal yönetimde disiplinli olmak bir erdem kabul edilse de, Zodyak'ın bazı temsilcileri için bu durum sosyal ilişkileri zedeleyen bir saplantıya dönüşmüş durumda. Uzman astrologların "maddeye en düşkün" olarak nitelendirdiği bu burçların erkek temsilcileri, harcadıkları her kuruşun hesabını yaparken yakın çevrelerini de bu kısıtlı bütçe disiplinine zorluyor.

OĞLAK BURCU

Parayı bir güven ve güç aracı olarak gören Oğlak erkeği için birikim yapmak, harcamaktan çok daha büyük bir haz kaynağıdır. Gelecek kaygısı o kadar yüksektir ki, bugünün tadını çıkarmayı "israf" olarak nitelendirebilir. Sosyal ortamlarda genellikle en ucuz seçeneğe yönelmesi veya lüks harcamalardan kaçınması, çevresi tarafından "varyemez" olarak adlandırılmasına neden olur. Onun için her kuruş, zor günler için saklanması gereken bir kaledir.

BOĞA BURCU

Konforuna düşkünlüğüyle bilinen Boğa erkeği, aslında kendi zevkleri söz konusu olduğunda para harcamaktan çekinmez. Ancak başkaları için yapılan harcamalar veya ortak bütçeler söz konusu olduğunda Boğa’nın o meşhur inatçı ve hesapçı yüzü ortaya çıkar. "Fiyat-performans" analizini hayatının merkezine koyduğu için, bir akşam yemeğinin hesabını haftalarca konuşabilir. Onun cimriliği, genellikle sahip olduğu kaynakları kimseyle paylaşmak istememesinden kaynaklanır.

BAŞAK BURCU

Başak erkeğinin cimriliği, obsesif derecedeki detaycılığından beslenir. Market fişindeki her kalemi tek tek inceleyen, indirim kuponu peşinde koşan ve plansız her harcamayı "kaos" olarak gören Başak, partnerini ve arkadaşlarını bu hesap kitap işleriyle canından bezdirebilir. Kaliteden ödün vermez ancak o kaliteyi en ucuza nasıl alacağı konusundaki stratejileri, sosyal hayatın spontanlığını tamamen yok eder.