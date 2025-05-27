Depresyona meyilli olan 4 burç: Bu burçlar hüzne yakın umuda uzak

Depresyon sadece yaşanılan olaylarla değil, kişinin içsel yapısıyla da ilgilidir. Astrolojik açıdan bakıldığında, bazı burçlar duygusal derinlikleri ve iç dünyaları nedeniyle ruhsal çöküşlere daha yatkın olabilir. Bu burçlar, dışarıdan güçlü görünse de içlerinde fırtınalar kopar. Yalnız kalma arzusu, bastırılmış duygular ve yüksek hassasiyet gibi etkenler, onları zaman zaman karanlık düşüncelerle baş başa bırakabilir. İşte depresyona en çok meyil gösteren dört burç...

BALIK BURCU

Zodyak’ın en hassas ruhu Balık, empati gücüyle başkalarının acılarını bile kendi yükü gibi taşır. Gerçeklikten kaçma eğilimi, onu içsel bir yalnızlığa iter. Hayal kırıklıklarına karşı savunmasızdır ve kendini toparlaması zaman alır. Duygularını ifade etmekte zorlandığında içine kapanır ve bu da depresyon riskini artırır.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu, geçmişe tutunur ve duygusal travmaları kolay kolay atlatamaz. Sevdiklerinin ruh halinden fazlasıyla etkilenir, başkalarının mutsuzluğu kendi içine işler. İçsel güvenlik ihtiyacı karşılanmadığında, kendini değersiz hissetmeye başlar. Evine kapanarak sorunlardan uzaklaşmak ister ama bu durum onu daha da içine çeker.

OĞLAK BURCU

Dışarıdan güçlü ve soğukkanlı görünse de Oğlak burcu içsel olarak kendine çok yüklenir. Mükemmeliyetçilik ve yüksek beklentiler, başarısızlık durumunda onu ağır bir ruhsal yük altına sokar. Duygularını paylaşmakta zorlanır, bu da zamanla içsel bir yalnızlığa dönüşebilir. Sık sık “yeterince iyi değilim” düşüncesine kapılır.

AKREP BURCU

Akrep’in duyguları derindir, karanlığa yakındır. Güven duygusu sarsıldığında içine kapanır ve dış dünyayla bağını kesebilir. İçsel krizleri sessizce yaşar, dışarıya belli etmez ama içten içe yıpranır. Duygusal acıları uzun süre taşıma eğilimi, onu depresyona sürükleyebilir.