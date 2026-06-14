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Dijital dünyanın arşivcileri: Kıyamayıp hiçbir şeyi silemeyen 3 burç!

Dijital dünyanın arşivcileri: Kıyamayıp hiçbir şeyi silemeyen 3 burç!

14.06.2026 22:24:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Dijital dünyanın arşivcileri: Kıyamayıp hiçbir şeyi silemeyen 3 burç!

Telefonunda "Depolama Alanı Dolu" uyarısı görmesine rağmen galerisindeki binlerce fotoğraftan tek birini bile silmeye eli varmayan burçlar...
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Bazı insanlar için telefon galerisi sadece geçici anıların durduğu bir yerdir, işi bittiğinde her şeyi silerler. Ancak zodyakın öyle bir grubu vardır ki, onların galerisine girmek adeta bir tarih müzesine adım atmak gibidir. Üç yıl önce çekilmiş bulanık bir sokak fotoğrafı, çoktan bitmiş bir projenin ekran görüntüleri veya yanlışlıkla çekilmiş gökyüzü kareleri bile o galeride güvenle saklanır. İşte depolama alanlarına servet ödeyen o 3 anı avcısı burç...

YENGEÇ BURCU (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Anılara ve geçmişe olan bağlılıkları tescillidir. Onlar için sıradan bir ekran görüntüsü bile o günün, o anın duygusunu taşır. Fotoğrafları silmek, sanki o anıyı hayatlarından tamamen silip atmak gibi hissettirdiği için galerileri on binlerce fotoğrafla dolup taşar.

BOĞA BURCU (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Boğalar sahip oldukları şeyleri korumayı ve biriktirmeyi severler. Bu durum dijital dünyaları için de geçerlidir. "Bir gün mutlaka lazım olur" mantığıyla, yıllar önce gittikleri bir restoranın menü fotoğrafını bile saklarlar. Onların galerisi adeta her an ulaşılabilecek düzenli bir arşiv gibidir.

BALIK BURCU (19 ŞUBAT - 20 MART)

Balıkların galerisi tamamen duygusal durumlara göre şekillenir. Beğendikleri bir şiir, onları duygulandıran bir şarkı sözü ya da estetik buldukları bir manzara karesi... Göreceli olarak kaotik bir galerileri vardır ama her bir görsel iç dünyalarındaki bir duyguya karşılık geldiği için hiçbirine kıyamazlar.

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