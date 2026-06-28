Dışarıdan 'kontrollü ve sakin' görünüp arka planda kronik stres yaşayan 3 burç

Bazı burçlar dışarıdan bakıldığında kusursuz bir kontrole sahip gibi görünseler de, bu durum onların iç dünyasında devasa bir zihinsel yorgunluk ve kronik stres yaratıyor. İşte her detayı içine atıp kendi kendini yiyen o 3 ketum burç...

1. BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Başaklar her şeyin kontrol altında olmasını sever ve kriz anlarında bile soğukkanlı maskelerini düşürmezler. Ancak içten içe "Ya her şey planladığım gibi gitmezse" ya da "Ya bir detayı atlarsam" düşüncesiyle kafayı yerler. Dışarıdan çok organize ve rahat görünürler ama arka planda zihinleri sürekli çalışır ve bu mükemmeliyetçilik baskısı onlarda kronik bir zihinsel strese sebep olur.

2. AKREP BURCU (23 EKİM - 21 KASIM)

Akrepler zodyakın en korumacı ve ketum karakterleridir. Yaşadıkları en büyük hayal kırıklıklarını veya stres kaynaklarını bile dışarıya asla belli etmezler. Dimdik durup durumu analiz ederler. Fakat bu fırtınaları kendi içlerinde yaşayıp hiçbir şeyi dışarıya yansıtmamaları, bir süre sonra üzerlerinde ağır bir zihinsel yük ve gizli bir gerginlik yaratır.

3. OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Oğlaklar sorumluluk almayı ve güçlü görünmeyi bir karakter kuralı olarak benimsemiştir. Etrafındakiler paniklediğinde sakinliğiyle bilinirler. Ancak bu durum, hayatın tüm yükünü tek başlarına sırtlanmalarına yol açar. Dışarıya hiç taviz vermeden çok kontrollü görünseler de, içten içe o amansız sorumluluk bilinci yüzünden kronik bir stresle başa çıkmaya çalışırlar.