Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Koç Burcu Günlük YorumuKoç
Boğa Burcu Günlük YorumuBoğa
İkizler Burcu Günlük Yorumuİkizler
Yengeç Burcu Günlük YorumuYengeç
Aslan Burcu Günlük YorumuAslan
Başak Burcu Günlük YorumuBaşak
Terazi Burcu Günlük YorumuTerazi
Akrep Burcu Günlük YorumuAkrep
Yay Burcu Günlük YorumuYay
Oğlak Burcu Günlük YorumuOğlak
Kova Burcu Günlük YorumuKova
Balık Burcu Günlük YorumuBalık

Doğuştan yalancı olan 3 burç: Bu burçların sözüne güven olmaz

Astrolojiye göre, bazı burçlar doğuştan yalancıdır ve sözlerine güven olmaz! İşte, Doğuştan yalancı olan 3 burç...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.04.2024 - 17:36
Doğuştan yalancı olan 3 burç: Bu burçların sözüne güven olmaz
Abone Ol google-news

Astroloji, kişiliğimiz ve davranışlarımıza dair içgörüler sunarak uzun zamandır insanlığı büyülemiştir. Bugün astrolojinin büyüleyici bir yönüne değinelim: Bazı burçların aldatma eğilimi. Evet yalancılardan bahsediyoruz. İşte, Doğuştan yalancı olan 3 burç...

İKİZLER BURCU

İkizler tarafından sembolize edilen İkizler genellikle dualite ve uyum sağlama ile ilişkilendirilir . İkizler burcu cazibesi ve zekasıyla tanınırken, gerçeği çarpıtma yetenekleri de aynı derecede etkileyicidir. İletişim gezegeni Merkür tarafından yönetilen İkizler, yalanlar ve yarı gerçekler arasında zahmetsizce gezinebilen gümüş bir dile sahiptir. Doğuştan gelen merakları ve heyecana olan sevgileri, onları hayatlarına renk katacak hikayeler uydurmaya yöneltebilir. Ancak ikili doğaları, ikna yeteneklerini diplomasi veya savunuculuk gibi asil amaçlar için de kullanabilecekleri anlamına gelir.

AKREP BURCU

Akrep sembolü olan Akrep , gizemli ve yoğun bir hava yayar. Tutkulu doğaları ve keskin sezgileriyle tanınan Akrepler, kendi ruhları da dahil olmak üzere insan ruhunun derinliklerine inme konusunda ustadırlar. İkizler burcu kadar sık ??yalan söylemeseler de, bunu stratejik bir hassasiyetle yaparlar. Akrepler, gerçek niyetlerini gizlemek için manyetik çekiciliklerini ve hesaplanmış taktiklerini kullanan manipülasyon ustalarıdır. Gizlilikleri ve kontrol tutkuları onları her türlü aldatma oyununda zorlu rakipler haline getirir.

BALIK BURCU

Balık'ın simgelediği balık burcu , hayal gücünün ve duygunun derinliklerinde yüzer . İllüzyon ve maneviyat gezegeni Neptün tarafından yönetilen Balık burcu, gerçeklik ile fantezi arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran canlı bir hayal gücüne sahiptir. Başkalarını kasıtlı olarak aldatmasalar da, çatışma ve rahatsızlıktan kaçınma arzuları, onların gerçeklerden kaçmasına veya gerçekleri süslemesine yol açabilir. Balıklar, genellikle yüzleşme yerine uyumu ön planda tutan, bazen barışı korumak için beyaz yalanlara veya ihmallere başvuran empatik ruhlardır. Şefkatli doğaları , gerçeklerden sapsalar bile onları şefkat ve empati hikayeleri uydurmaya zorlayabilir.


ikizler burcu haberleri burç haberleri balık burcu haberleri akrep burcu haberleri Doğuştan yalancı olan 3 burç... haberleri

İlgili Haberler

Tanıştığı herkesle flört eden 4 burç: Bu burçlar şıpsevdi

Tanıştığı herkesle flört eden 4 burç: Bu burçlar şıpsevdi
Son derece tembel koca olan 4 burç: Bu burçların uyuşukluğu çekilmiyor

Son derece tembel koca olan 4 burç: Bu burçların uyuşukluğu çekilmiyor
Aşktan yana yüzü gülmeyen 5 burç!

Aşktan yana yüzü gülmeyen 5 burç!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler