Dolunay ne zaman? 2025 Aralık dolunayının burçlara etkisi neler?

Her ay gerçekleşen dolunay her ay farklı burçları etkiliyor. Aralık ayında ise ikizler burcunu etkileyecek. Peki Dolunay; koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, başlık burcunu nasıl etkileyecek?

2025 ARALIK TAM DOLUNAY TARİHİ

2025 Aralık dolunay tarihi duyuruldu. Buna göre tam dolunay 5 Aralık Cuma saat 01.56’da gerçekleşecek. Ayın 5'inde olacak 2025 Aralık tam dolunayı ikizler burcunda gerçekleşecek.

DOLUNAYIN BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?

Koç

İletişim, eğitim, sınavlar ve seyahat konularında sonuçlanmalar gündemde. Yarım kalan bir eğitim tamamlanabilir, beklenen haber gelebilir. Kardeşlerle ilgili duygusal bir yüzleşme yaşanabilir.

Boğa

Maddi konular, gelir–gider dengesi ve yatırımlarla ilgili netleşmeler geliyor. Borç kapatma, sürüncemede kalan ödemeleri düzenleme dönemindesiniz. Tutkusal ilişkilerde açıklığa kavuşma olabilir.

İkizler

Bu dolunay özellikle ilişkiler alanınızı aydınlatıyor. Bir ilişkinin yönü netleşebilir; tamamlanma ya da ciddi bir adım gündeme gelebilir. Kişisel kimliğinizle ilgili önemli farkındalıklar oluşuyor.

Yengeç

Gizli konular, bilinçaltı ve beklettiğiniz duygular yüzeye çıkıyor. Bitmesi gereken bir döngü kapanabilir. Sağlıkla ilgili yeni bir düzen kurma isteği artıyor. İş ortamında bir konuyu kapatabilirsiniz.

Aslan

Aşk hayatı, sosyal çevre ve projelerinizle ilgili güçlü tamamlanmalar var. Bir arkadaşlık sonlanabilir ya da romantik bir ilişki netleşebilir. Yaratıcılık alanında başarı elde etme enerği güçleniyor.

Başak

Kariyerinizde yeni kararlar, değişimler veya sonuçlanmalar gündeme geliyor. Ev–iş dengenizi yeniden kurmanız gerekebilir. Aile içinde duygusal bir yüzleşme yaşanabilir.

Terazi

Eğitim, hukuk, seyahat ve uluslararası konularda tamamlanma enerği taşıyor. Bir sözleşme sonuçlanabilir. İnançlarınız ve hayata bakış açınız derin dönüşümden geçiyor.

Akrep

Maddi paylaşımlar, ortak finanslar, miras veya nafaka gibi konularda netleşme geliyor. Duygusal olarak oldukça yoğun bir dönem olabilir. Bir aşırı bağlılık veya takıntı bırakılabilir.

Yay

Dolunay tam karşıt burcunuzda gerçekleştiği için ilişkiler ana tema oluyor. Bir ilişkinin geleceğine dair karar verilebilir. Yeni bir ortaklık başlayabilir veya mevcut bir bağ sonlanabilir.

Oğlak

Günlük düzeniniz, iş ortamınız ve sağlığınızla ilgili önemli farkındalıklar geliyor. Çalışma arkadaşlarıyla ilgili beklenen bir konu sonuçlanabilir. Yeni bir rutin oluşturma zamanı.

Kova

Aşk hayatı, çocuklar, hobiler ve yaratıcı projelerinizde tamamlanma enerjisi hakim. Bir ilişki daha net bir aşamaya taşınabilir. İlham yükseliyor, yeteneklerinizi parlatma zamanı.

Balık

Ev ve aile alanınızda güçlü bir duygusal kapanış yaşanabilir. Taşınma, ev yenileme veya aile içinde bir karar gündeme gelebilir. Köklü bir farkındalık kişisel güven duygunuzu etkileyebilir.