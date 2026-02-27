Dost kazığına en müsait 4 burç: Bu burçlar sosyal çevrelerinde hep saf görünüyor

İkili ilişkilerde sadakat ve dürüstlük her ne kadar temel taşlar olsa da, Zodyak kuşağındaki bazı figürler saf iyi niyetleri nedeniyle hayal kırıklığına uğramaya daha yatkın bir profil çiziyor. Astrolojik haritalarında "vericilik" ve "fedakarlık" temaları baskın olan bu burçlar, karşısındaki kişiyi kendisi gibi dürüst sandıkları için savunma mekanizmalarını devre dışı bırakabiliyor. Sosyal çevresinde sık sık "Neden hep ben?" sorusunu soran ve güveni sarsılan o 4 burç...

BALIK BURCU

Sınırsız empati yeteneği ve dünyayı pembe gözlüklerle görme eğilimi, Balık burcunu manipülasyona en açık burç haline getiriyor. Çevresindeki insanların acılarına ve ihtiyaçlarına karşı aşırı duyarlı olan Balıklar, kendi sınırlarını çizmeyi unuttukları için en yakınları tarafından suistimal edilmeye müsaittir. Onlar için dostluk kutsaldır, ancak bu kutsallık çoğu zaman gerçekleri görmelerini engelleyen bir perdeye dönüşür.

YENGEÇ BURCU

Aidiyet duygusu çok güçlü olan Yengeçler, dostlarını "aileden" biri gibi kabul ederler. Bir kez sevdiklerinde kusurları görmezden gelme ve hataları rasyonalize etme eğilimindedirler. Bu korumacı ve anaç tavır, kötü niyetli kişiler için bulunmaz bir fırsat yaratabilir. Yengeç burcu, ancak büyük bir duygusal darbe aldığında kabuğuna çekilir; fakat o ana kadar çoktan "dost kazığı" listesine bir isim daha eklemiş olur.

TERAZİ BURCU

Çatışmadan kaçınan ve uyumu her şeyin üzerinde tutan Terazi burcu, "hayır" diyememenin bedelini ağır ödeyen burçlardandır. Sosyal dengeyi bozmamak adına kendi haklarından feragat etmeleri, çevrelerindeki çıkarcı profillerin iştahını kabartır. Terazi, herkesle iyi geçinmeye çalışırken aslında kimin gerçek dost, kimin fırsatçı olduğunu ayırt etmekte geç kalabilir.

YAY BURCU

Yay burcunun sarsılmaz iyimserliği ve insanlara olan hesapsız güveni, onu sosyal risklere açık hale getirir. Herkesin özünde iyi olduğuna dair saf bir inanç besleyen Yaylar, detayları ve gizli ajandaları gözden kaçırabilirler. Açık sözlü ve dürüst oldukları için karşı taraftan da aynı şeffaflığı beklerler; ancak bu beklenti genellikle beklenmedik bir sırt çevirmeyle sonuçlanabilir.