Bazı burçlar için dostluk, hayatın merkezinde yer alır. Geçici ilişkiler yerine kalıcı bağları tercih ederler. Birine "dostum" dediklerinde bunun arkasında güçlü bir sorumluluk duygusu vardır. İşte, dostluğu aşırı ciddiye alan 3 burç..

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Güven onun için her şeydir. Dostluk kurduğunda sonuna kadar sahiplenir. Ancak ihanet karşısında geri dönüşü zor olabilir.

Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)

Duygusal bağları güçlüdür. Dostlarını aile gibi görür ve onların sorunlarını kendi sorunu haline getirebilir.

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Sadakat konusunda en kararlı burçlardan biridir. Uzun yıllar süren dostluklar onun için gurur kaynağıdır.