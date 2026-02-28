Bazı burçlar için dostluk, hayatın merkezinde yer alır. Geçici ilişkiler yerine kalıcı bağları tercih ederler. Birine "dostum" dediklerinde bunun arkasında güçlü bir sorumluluk duygusu vardır. İşte, dostluğu aşırı ciddiye alan 3 burç..
Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)
Güven onun için her şeydir. Dostluk kurduğunda sonuna kadar sahiplenir. Ancak ihanet karşısında geri dönüşü zor olabilir.
Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)
Duygusal bağları güçlüdür. Dostlarını aile gibi görür ve onların sorunlarını kendi sorunu haline getirebilir.
Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)
Sadakat konusunda en kararlı burçlardan biridir. Uzun yıllar süren dostluklar onun için gurur kaynağıdır.