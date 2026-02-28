Cumhuriyet Gazetesi Logo
28.02.2026 23:06:00
Haber Merkezi
Arkadaşlık bazı burçlar için sıradan bir bağ değil; sadakat, emek ve uzun soluklu bir sözleşme gibi olabilir. İşte, dostluğu aşırı ciddiye alan 3 burç..

Bazı burçlar için dostluk, hayatın merkezinde yer alır. Geçici ilişkiler yerine kalıcı bağları tercih ederler. Birine "dostum" dediklerinde bunun arkasında güçlü bir sorumluluk duygusu vardır. İşte, dostluğu aşırı ciddiye alan 3 burç..

Akrep (23 Ekim – 21 Kasım)

Güven onun için her şeydir. Dostluk kurduğunda sonuna kadar sahiplenir. Ancak ihanet karşısında geri dönüşü zor olabilir.

Yengeç (21 Haziran – 22 Temmuz)

Duygusal bağları güçlüdür. Dostlarını aile gibi görür ve onların sorunlarını kendi sorunu haline getirebilir.

Boğa (20 Nisan – 20 Mayıs)

Sadakat konusunda en kararlı burçlardan biridir. Uzun yıllar süren dostluklar onun için gurur kaynağıdır.

İlgili Konular: #burç #dost