Rusya, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Telegram üzerinden yayımladığı açıklamada, Washington ve Tel Aviv’in İran’ın nükleer programına ilişkin endişelerin 'arkasına saklandığı', gerçekte ise rejim değişikliği hedeflediği öne sürüldü.

Açıklamada, saldırıların bölgede, 'insani, ekonomik ve hatta muhtemel radyolojik bir felakete' yol açma riski taşıdığı uyarısında bulunularak, ABD ve İsrail’in 'Orta Doğu’yu kontrolsüz bir tırmanışın uçurumuna sürüklediği' ifade edildi.

Bakanlık ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Arakçi’nin Lavrov’a İran’ın saldırıları püskürtme çabaları hakkında bilgi verdiği ve acil bir BM Güvenlik Konseyi toplantısı talep edeceklerini ilettiği belirtildi. Lavrov ise Rusya’nın saldırıları kınadığını ve barışın tesisine katkı sunmaya hazır olduğunu yineledi.

NÜKLEER TESİSLER

Moskova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) güvencesi altındaki nükleer tesislerin bombalanmasını 'kabul edilemez' olarak nitelendirirken, krizin tırmanmasından tüm sorumluluğun ABD ve İsrail’e ait olduğunu savundu.

Açıklamada, “Öngörülemez zincirleme reaksiyonlar ve artan şiddet dahil, insan eliyle yaratılmış bu krizin olumsuz sonuçlarının sorumluluğu tamamen onlara aittir” denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca ABD yönetiminin, 'istikrarsızlaştırıcı saldırılarının seri niteliğini' kınayarak, Washington’u 'uluslararası hukuk düzeninin temel direklerine saldırmakla' suçladı.

RUSYA'NIN ORTADOĞU POLİTİKASI

Moskova, Orta Doğu’da uzun yıllardır hassas bir denge politikası izliyor. Bir yandan İsrail ile sıcak ilişkilerini korumaya çalışırken, diğer yandan İran ile güçlü ekonomik ve askeri bağlar geliştirmiş durumda.

Geçen hafta İran güçleri ile Rus denizciler, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda 'operasyonel koordinasyonu artırmak ve askeri deneyim paylaşımını geliştirmek' amacıyla yıllık tatbikat düzenledi. Haberi İran’ın resmi ajansı IRNA duyurdu.

Moskova’daki bazı gözlemciler ise İsrail-İran geriliminin küresel dikkati Ukrayna savaşından uzaklaştırabileceğini ve bunun Batı’nın Kiev’e desteğini zayıflatma ihtimali nedeniyle Rusya’nın lehine bir tablo yaratabileceğini savunuyor.