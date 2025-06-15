Dumanı üstüne lezzet: Hatay usulü babagannuş tarifi

Ortadoğu mutfağının yıldız mezelerinden biri olan babagannuş, közlenmiş patlıcanın tahin ve zeytinyağıyla buluştuğu nefis bir lezzettir. İster et yemeklerinin yanına, ister meze sofralarına… Bu tarifle sofranıza otantik bir dokunuş katın.

MALZEMELER

3 adet orta boy patlıcan

1 adet büyük boy kırmızı biber

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı limon suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Üzeri için: zeytinyağı, sumak, toz kırmızı biber, maydanoz

YAPILIŞI

1. Patlıcanları ve biberi közleyin:

Ocakta ya da fırında kabukları tamamen yanıp içleri yumuşayana kadar közleyin. Ardından bir buzdolabı poşetine koyup 5-10 dakika bekletin ki kabukları kolayca soyulsun.

2. Kabuklarını soyup doğrayın:

Patlıcan ve biberin kabuklarını soyduktan sonra ince ince doğrayın ya da çatalla ezin.

3. Sosunu hazırlayın:

Ezilmiş sarımsak, tahin, limon suyu, tuz ve zeytinyağını karıştırın. Bu karışımı patlıcan-biber karışımına ekleyip iyice harmanlayın.

4. Servis edin:

Babagannuşu bir servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin, sumak ve toz kırmızı biber serpin. Dilerseniz ince kıyılmış maydanozla süsleyin.