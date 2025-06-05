Duygularını çok iyi saklayan 4 erkek burcu: Bu burçların ne düşündüğünü asla bilemezsiniz!

İlişkide duygusal açıklık, güvenin temelidir. Ancak bazı erkek burçları duvarları öyle kalın örer ki, yanında olan kişi bile “beni seviyor mu, yoksa sadece alışkanlık mı?” sorusuyla yaşar. Bu burçların erkekleri sevdiklerini gösterir ama söylemez. İşte duygularını gizlemeyi alışkanlık haline getiren 4 erkek burcu...

KOVA BURCU

Kova erkeği için duygular, analiz edilmesi gereken veriler gibidir. Romantik jestlerden çok, entelektüel bağlarla ilgilenir. Sevdiğini belli etse de bunu asla klasik yollarla yapmaz. Onun sessizliği ve uzak duruşu çoğu zaman yanlış anlaşılabilir. İç dünyasında fırtınalar kopsa da yüzünde bir damla ifade göremezsiniz.

BAŞAK BURCU

Başak erkeği duygular konusunda aşırı kontrollüdür. Ne hissediyorsa önce kendinde sorgular, sonra en mantıklı zamanda ifade etmeye çalışır – ki o zaman nadiren gelir. Sevdiğini göstermesi; düzen, sadakat ve sorumlulukla olur ama bunu dillendirmeye gerek duymaz. Fazla duygusal ifadeler onu rahatsız bile edebilir.

OĞLAK BURCU

Oğlak erkeği sevgi gösterisinde minimalisttir. “Seni seviyorum” yerine “arabanın lastiklerini kontrol ettim” diyebilir. Duygularını söylemek yerine, sağlam bir gelecek kurarak hissettirmeyi seçer. Partneri bazen bu duygusal mesafede yalnız hissedebilir. Oysa onun sevgisi sessiz ama derindir.

AKREP BURCU

Akrep erkeği hislerini gizleme konusunda ustadır. Her şeyi hisseder ama asla belli etmez. Sevdiklerine karşı aşırı korumacıdır ama bunu bile gizlice yapar. Duygularını açmak onun için kırılganlık göstergesidir, bu yüzden kalbini saklar. Ne hissettiğini anlamak çoğu zaman partnerine dedektiflik yaptırır.