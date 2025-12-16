Duygularını fazlasıyla gizleyen 5 burç: Bu burçlar her zaman hislerini içine atıyor...

Duyguları bastırmak, çoğu zaman güçlü görünmenin bir yolu olarak görülür. Ancak her bastırılan duygu, zamanla daha büyük bir yük hâline gelebilir. Astrolojide bazı burçlar, hislerini ifade etmek yerine iç dünyalarında yaşamayı tercih eder. Mantık, kontrol ve mesafe onların savunma mekanizmasıdır. Peki, her zaman hislerini içine atan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, duygularını fazlasıyla gizleyen 5 burç...

1. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu duygularını bastırma konusunda en önde gelen burçlardan biridir. Güçlü görünmek, ayakta kalmak ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmek onun için her şeyden önce gelir. Kırıldığında ya da üzüldüğünde bunu belli etmez, çünkü zayıf görünmek istemez. Hislerini çalışarak, kontrol ederek ve mantığa sığınarak bastırır.

2. KOVA BURCU

Kova burcu duygularını mantığın arkasına saklar. Mesafeli ve soğukkanlı tavırları, duygusuz olduğu anlamına gelmez; aksine hislerini göstermemeyi bilinçli olarak seçer. Duygusal bağımlılıktan kaçınmak için mesafe koyar ve iç dünyasında yaşadıklarını dışarı yansıtmaz.

3. AKREP BURCU

Akrep burcu duyguları en yoğun yaşayan burçlardan biridir ancak bunu kimseye belli etmez. Her şeyi derinlemesine hisseder fakat kontrolü kaybetmemek için duygularını bastırır. Kırıldığında sessizleşir, içine kapanır ve yaşadıklarını kendi içinde çözmeye çalışır.

4. BAŞAK BURCU

Başak burcu duygularını analiz ederek bastırır. Hissetmek yerine düşünmeyi, çözüm üretmeyi ve mantıklı davranmayı tercih eder. Duygularını açıkça ifade etmek ona zor gelir çünkü eleştirilmekten ve kontrolü kaybetmekten çekinir. Bu nedenle hislerini geri plana atar.

5. BOĞA BURCU

Boğa burcu duygularını hemen dile getirmez. Sabırlıdır, huzurun bozulmasını istemez ve bu yüzden yaşadıklarını içine atar. Uzun süre susar, görmezden gelir ve biriktirir. Ancak bastırılan duygular zamanla ağırlaşabilir ve beklenmedik bir anda patlak verebilir.