Beyaz Saray'daki törende konuşan Trump, Fentanil'in yarattığı yıkımı vurgulayarak, "Fentanili resmen kitle imha silahı olarak ilan ediyoruz. Hiçbir bomba bunun yaptığını yapamaz" ifadelerini kullandı. Peki, Fentanil nedir? Fentanil ne için kullanılıyor, hangi ilaçların içerisinde bulunuyor?

FENTANİL NEDİR?

İlk kez 1950'lerin başında Belçika'da tıbbi çalışmalar sonucu bulunan fentanil, tıpta morfinden 80 kat, meperidinden 500 kat daha güçlü bir uyuşturucu olarak biliniyor. Neredeyse 40 yıl sonra, 90'lı yılların başında tıpta tedavi amaçlı kullanılmaya başlanan fentanil, afyon türevi bir madde olmasına karşı laboratuvar ortamında üretiliyor. Etkili bir ağrı kesici olan madde aynı zamanda anestezi için de kullanılıyor. Özellikle kanser hastaları için etkili sonuçlar veren madde, tıp dünyası için en değerli ilaçlar arasında gösteriliyor.

FENTANİL KULLANIM ŞEKLİ

Hastane ortamında ve uzman kişilerce kullanılmalıdır. Opioid bir ajan olan Fentanyl kırmızı reçeteye ve rapor ile - Türkiye'de - yazılarak verilir. Kliniklerde droperidol ile kombine verildiğinde etkin bir nöroleptanaljezik olur.

ABD'DEKİ OPİOİD KRİZİNİN BOYUTLARI

Fentanil, ABD'deki opioid krizinin en ölümcül aktörü haline geldi. Ülkede aşırı doz Fentanil kullanımından kaynaklanan ölümler, 2023 yılının Haziran ayında tarihi zirvesine ulaştı.

ABD'de geçtiğimiz yıl, 60 milyondan fazla Fentanil katkılı sahte hap ve yaklaşık 3 bin 600 kilogram Fentanil tozu ele geçirildi.

Trump'ın "Kitle İmha Silahı" benzetmesi, Fentanil'in toplumsal ölçekte yarattığı yıkımı ve can kaybını vurgulamış oldu.