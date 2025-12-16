Gülşah Durbay için ikinci günde de taziyelerin kabulüne devam edildi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
16.12.2025 13:47:00
DHA
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Belediye Başkanı Gülşah Durbay (37) için ikinci günde annesi Fatma Durbay ve baba Osman Durbay ile birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel taziyeleri kabul etti.

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık 2025 günü rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesi'ne geldi. Kan değerindeki değişiklik sebebiyle Durbay, kontrol ve gözetim amacıyla yoğun bakımda tedaviye alındı.

Takip eden günlerde durumu ağırlaşan Durbay'da, çoklu organ yetmezliği ortaya çıktı. Son olarak entübe edilerek solunum cihazına bağlanan Durbay, doktorların tüm müdahalesine rağmen 13 Aralık'ta saat 20.00 sıralarında hayatını kaybetti.

Gülşah Durbay, için dün ilk olarak başkanlığını yaptığı Şehzadeler Belediyesi önünde tören düzenlendi. Ardından Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazı sonrası Durbay'ın cenazesi, memleketi Saruhanlı ilçesi Koldere Mahalle mezarlığına defnedildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gülşah Durbay'ın annesi Fatma Durbay ve babası Osman Durbay ile birlikte Şehzadeler ilçesindeki Fatih Sergi Salonu'nda taziyeleri kabul etti. Özel’e, CHP Manisa milletvekilleri Bekir Başevirgen ve Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de eşlik etti. Akşam ise Cumhuriyet Meydanı'nda hayır yemeği ikramı yapılacak.

