Duygusal manipülasyona meyilli 4 kadın burcu: Bu burçlar her zaman suçluyor

Duygular karmaşıktır ama bazı burç kadınları onları adeta bir silah gibi kullanır. Her tartışmanın sonunda mağdur olan yine onlardır, her sorun dönüp dolaşıp karşı tarafın eksikliği olur. Kendilerini ifade ederken öyle ustaca cümleler kurarlar ki, karşısındaki kendini suçlu hissetmeden o ilişkiden çıkamaz. İşte duygusal manipülasyon sanatını en iyi icra eden 4 kadın burcu...

BALIK BURCU

AKREP BURCU

Aşkta derin, tutkulu ve kontrolcü olan Akrep kadını, duygularla oynama konusunda doğuştan yeteneklidir. Ne zaman susması, ne zaman konuşması gerektiğini çok iyi bilir. Kurduğu cümlelerde ima, bakışlarında sitem saklıdır. Seni sevdiği kadar seni yönetmek ister hem kalbini hem de zihnini.

YENGEÇ BURCU

Duygusal görünümünün altında hesaplı bir hassasiyet yatabilir. Kendini sürekli kırılmış gibi göstererek karşı tarafı suçlu hissettirmekte ustadır. “Beni hiç düşünmedin” cümlesiyle bile tüm dengeyi değiştirebilir. Sevilmediğini hissettiğinde kurban rolüne bürünüp seni bir vicdan denizinde yüzdürür.

TERAZİ BURCU

Nazik, dengeli ve sevgi dolu görünse de ilişkilerde ipleri kendi elinde tutmak ister. Duygusal denge onun için önemli olsa da, kendi istediği olmadığında manipülatif tavırlar sergileyebilir. Sürekli seni memnun etmeye çalışırken bir bakmışsın, hayatın merkezine onu koymuşsun. Yaptığın ya da yapmadığın her şeyin yorumu hazırdır.