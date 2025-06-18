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Eleştiriye tahammül edemeyen ama eleştirmeye bayılan 5 burç: Bu burçlar kendilerine asla laf söyletmiyor...

Eleştiriye tahammül edemeyen ama eleştirmeye bayılan 5 burç: Bu burçlar kendilerine asla laf söyletmiyor...

18.06.2025 21:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Eleştiriye tahammül edemeyen ama eleştirmeye bayılan 5 burç: Bu burçlar kendilerine asla laf söyletmiyor...

Bazı burçlar, aslında gözlem gücü yüksek, detaylara dikkat eden ve güçlü iletişim yeteneklerine sahip bireylerdir. Peki, kendilerine asla laf söyletmeyip herkese yorum yapan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, eleştiriye tahammül edemeyen ama eleştirmeye bayılan 5 burç...

Astrolojiye göre bazı burçlar vardır ki her detayı gözlemler, her şeyi analiz eder, en küçük hatayı bile görür… ve hemen yorum yapar. Ama ne zaman kendilerine bir şey söylense, kalkanlarını kuşanır, savunmaya geçer ya da alınır. Yani başkalarını eleştirmekte usta ama iş kendine gelince hiç oralı olmayan tiplerdir. Peki, kendilerine asla laf söyletmeyip herkese yorum yapan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, eleştiriye tahammül edemeyen ama eleştirmeye bayılan 5 burç...


1. BAŞAK BURCU

Başak burcu detaycılığıyla bilinir. Gözünden hiçbir şey kaçmaz. Organize olmayı sever ve çevresindekilerin de aynı titizlikte olmasını bekler. Bu yüzden sık sık düzeltme yapar, yorumda bulunur. Ancak biri çıkıp onun düzenine veya yöntemine laf ederse alınabilir, savunmaya geçer. “Ben eleştirmem, yapıcı yorum yaparım” cümlesi ondan sık duyulur.


2. ASLAN BURCU

Aslan burcu özgüveni yüksek, lider ruhlu bir burçtur. Takdir edilmek ister, övülmeye bayılır. Ancak biri onun yaptığı işe, tarzına ya da kararlarına eleştiri getirdiğinde bunu çoğu zaman kişisel algılar. Oysa kendisi başkalarına çok rahat fikir verir, yönlendirme yapar. En ufak eleştiride “benimle ne derdin var?” moduna geçebilir.


3. AKREP BURCU

Akrep burcu sezgisel, stratejik ve güçlüdür. Başkalarının açıklarını çok iyi görür, yorumlarını da keskin şekilde ifade eder. Ancak birisi gelip onu eleştirirse yüzeyde sakin kalsa bile içten içe bunu derin yaşar. Üstüne çok düşünür, belki de bir daha o kişiye tam güven duymaz. Eleştiriyi unutmaz, içselleştirir.


4. İKİZLER BURCU

İkizler burcu iletişimde oldukça beceriklidir. Düşüncelerini net aktarır, yorum yapmaktan çekinmez. Tartışmayı ve fikir yürütmeyi sever. Ancak biri onun eksik ya da hatalı davrandığını söylediğinde hemen yön değiştirip konuyu başka yere çekebilir. “Ama sen de geçen gün...” diyerek eleştiriden uzaklaşmaya çalışır.


5. KOÇ BURCU

Koç burcu doğrudan ve dürüsttür. Kendi fikirlerini açıkça söyler, eleştiri yapmaktan çekinmez. Ama biri onu eleştirdiğinde aniden tepki gösterebilir. Eleştiriyi emir gibi algılayabilir ve “bana ne yapmam gerektiğini söyleme” havasına girebilir. O anı atlattığında düşünür ama ilk tepki genellikle sert olur.


İlgili Konular: #Astroloji #eleştiri #burçlar

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