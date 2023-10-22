En bencil, umursamaz ve kaba 5 burç... Kendilerini herkesten üstün görüyorlar!

Yayınlanma: 22.10.2023 - 21:18

Güncelleme: 22.10.2023 - 21:23

Astroloji insanların karakterleri hakkında küçük ipuçları verir. Bu ipuçları çevrenizdeki insanları tanımanıza yardımcı olur.

Aklıyla ön planda olan ve her zaman pratik zekasıyla herkes kendine hayran bırakan burçlar var. Ancak bu burçlar sadece kendilerini zeki gördükleri için insanlara karşı çok kaba ve bencil olabiliyor.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu olanlar başkalarının ne düşündüğünü asla önemsemez. Tek umursadıkları şey kendi düşünceleri ve kendi yaşamları olur.

Oğlak burcu olanlar kendilerini her zaman en bilgili ve akıllı insan olarak görür. Bu sebeple çok çalışır. Onları çalışmadan görmek düşünülemez.

Oğlak burcu her konuda en iyi bilgiye sahip olduğunu düşünür. Zeki olmaları her konunun üstesinden gelmesine yardımcı olur ancak kendini üstün gördüğü için bazen yaşamında güçlük geçer.

YAY BURCU

Yay burcu astrolojide en umursamaz burçlar arasında yer alır. Onlar başkalarının ne düşündüğünü asla önemsemez.

Yaylar, zamanlarını ve enerjilerini akademik ve profesyonel olarak kendilerinin daha iyi bir versiyonu olmaya harcamayı tercih ederler.

Yay burçları çok enerjik olur. Hayata karşı olan bu enerjileri kendilerini diğer insanlardan daha üstün görmelerine sebep olur. Başkaları ne kadar çok çalıştıklarını anlayamadıklarında da bazen kaba davranabilirler.

KOVA BURCU

Kova burcu, yeteneklerini tüm dünyaya sergilemek ister. Bu sebeple bilinçaltında çok kabalaşır.

Kova burcu olanlar zekalarıyla her zaman ön plana çıkar. Kimsenin önünde savunmasız gözükmemek için kendilerini sürekli geliştirirler. Bu sebeple insanlara karşı güçlü bir duvar örerler. Onların kurduğu bariyerleri aşmak zor olur.

Kova burçları farklı fikirleriyle insanlara ilham olur. Her konunun çözümünü hemen bulabilirler. Bu kadar pratik zekaya sahip olmaları bazen egoist davranmalarına sebep olabilir.

BOĞA BURCU

Boğa burçları farkında olmadan insanlara kaba davrana bilir. Boğa burcunun tek amacı en başarılı insan olabilmektir.

Herkes başarılı olurken bir boğa burcu geride kaldığında çılgına dönebilir. Kendilerinin kötü yüzü ve öfkesi böyle durumlarda ortaya çıkar.

Boğa burcu olanlar akıllı olur. İş hayatında ya da sosyal çevrelerinde genellikle çözüm önerileriyle herkesin dikkatini çeker. Ancak tembel yanları bazen harekete geçmelerine engel olabilir.

AKREP BURCU

Akrep burcu da her şeyin üstündeymiş gibi davranır. Aynı zamanda insanların benzersiz, açık sözlü ve şaşırtıcı kişilikleri için onlara hayran olduklarına inanırlar. Ancak kimse kendini beğenmiş, züppe, kaba bir insanın etrafında olmak istemez. Bu sebeple akreplerin bu düşüncesi genellikle yanlış olur.

Akrep burcu olanlar da doğuştan zeki olan burçlar arasında yer alır. Bazen zekalarını kontrol edemediğinde herkesten üstünmüş gibi davranabilirler.

Koç, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi ve Balık, insanlara nasıl davranmaları gerektiğinin çok farkındadır. Bu sebeple herkese karşı nazik olurlar.