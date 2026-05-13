13.05.2026 20:48:00
Haber Merkezi
En çok kin tutan 5 burç: Bu burçlar yapılan yanlışları kolay kolay unutmuyor...

Bazı burçlar yapılanı anında belli etmese de, kırıldığı anları ve yaşadığı hayal kırıklıklarını yıllar geçse bile hafızasında tutabiliyor. Peki, yapılan yanlışları kolay kolay unutmayan kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte en çok kin tutan 5 burç...

Herkes zaman zaman kırılır, üzülür ya da hayal kırıklığı yaşar. Ancak bazı burçlar vardır ki, yaşadıkları olumsuzlukları kolay kolay unutamaz. Dışarıdan sakin ve umursamaz görünseler bile, iç dünyalarında yaşananları uzun süre taşırlar. Özellikle güvenlerinin sarsıldığı durumlarda affetmeleri zor olabilir. Astrolojide bazı burçlar, duygusal hafızalarının güçlü olması nedeniyle “kin tutan” burçlar arasında gösterilir. Bu burçlar yapılan iyiliği de kötülüğü de kolay unutmaz. İşte en çok kin tutan 5 burç...

1. AKREP BURCU

Akrep burcu kin tutma konusunda astrolojinin en dikkat çeken burçlarından biridir. Güven onun için her şeydir ve ihaneti kolay kolay affetmez. Kırıldığında bunu hemen belli etmese de, yaşananları zihninin bir köşesinde uzun süre saklar. Sessiz kalması affettiği anlamına gelmez. Özellikle duygusal yaralar söz konusu olduğunda unutması oldukça zordur.

2. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu hassas yapısı nedeniyle yaşadığı kırgınlıkları kolay kolay unutamaz. Duygusal bağ kurduğu insanlardan gelen hayal kırıklıkları onu derinden etkiler. Olayları tekrar tekrar düşünme eğiliminde olduğu için geçmişte yaşananları zihninde uzun süre taşıyabilir. Affetse bile tamamen unutması zaman alır.

3. BOĞA BURCU

Boğa burcu sakin görünse de kırıldığında içine atar ve uzun süre unutmaz. Güvenini kaybeden birine karşı yeniden aynı yakınlığı göstermesi oldukça zordur. İnatçı yapısı nedeniyle yaşanan olayları zihninde uzun süre canlı tutabilir. Özellikle haksızlığa uğradığını düşündüğünde geri adım atmak istemez.

4. OĞLAK BURCU

Oğlak burcu yaşadığı hayal kırıklıklarını sessizce içinde yaşar. Duygularını açıkça göstermese de, yapılan yanlışları unutmaz ve insanlara karşı mesafesini kalıcı olarak koyabilir. Güçlü görünmeye çalıştığı için tepkisini anında göstermeyebilir; ancak güveni kırıldığında geri dönüşü zor olabilir.

5. BAŞAK BURCU

Başak burcu analitik yapısı nedeniyle yaşanan olayların tüm detaylarını zihninde tutabilir. Kırıldığı anları sık sık analiz eder ve kolay unutmaz. Özellikle yapılan yanlışların tekrar etmesi onu daha da sertleştirebilir. Sessiz görünse bile iç dünyasında yaşananları uzun süre değerlendirmeye devam eder.

