İlişkilerde aşırı şımaran 5 burç: Bu burçlar sevildikçe daha fazla ilgi beklemeye başlıyor...

İlişkilerde ilgi görmek herkesin hoşuna gider, ancak bazı burçlar vardır ki sevildikçe adeta daha da şımarır. Partnerinin ilgisini ve sevgisini hissettikçe beklentileri artabilir, daha fazla ilgi görmek isteyebilir ve zaman zaman nazlı tavırlar sergileyebilirler. Astrolojide bazı burçlar, ilişkilerde ilginin merkezinde olmayı sever ve bu durum onların daha çocuk ruhlu, daha talepkâr ya da daha kaprisli davranmasına neden olabilir. Elbette bu şımarıklık çoğu zaman sevimli bir hal alsa da, zaman zaman partnerlerini zorlayabilir. İşte ilişkilerde aşırı şımaran 5 burç...

1. ASLAN BURCU

Aslan burcu ilişkilerde ilgi odağı olmayı sever. Partnerinden sürekli sevgi görmek, övülmek ve özel hissettirilmek ister. İlgi azaldığında hemen bunu fark eder ve daha fazla dikkat çekmeye çalışabilir. Şımarmaya başladığında ise nazlı tavırları ve beklentileri belirgin hale gelir. Sevildiğini hissettikçe daha da ilgi bekleyebilir.

2. BOĞA BURCU

Boğa burcu ilişkide rahat hissetmeye başladığında oldukça şımartılmak ister. Partnerinin onunla ilgilenmesi, küçük jestler yapması ve konforunu düşünmesi hoşuna gider. Zamanla bu ilgiye alışabilir ve beklentilerini artırabilir. Özellikle sevildiğini hissettiğinde daha sahiplenici ve talepkar davranabilir.

3. TERAZİ BURCU

Terazi burcu ilişkilerde romantizmi çok önemser. Sürekli ilgi görmek, güzel sözler duymak ve özel hissettirilmek ister. Partnerinden gelen küçük ilgisizlikler bile moralini bozabilir. Şımardığında daha fazla ilgi bekleyen, naz yapan ve duygusal olarak ilginin dozunu artırmak isteyen bir yapıya bürünebilir.

4. YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu duygusal bağ kurdukça partnerine daha fazla yakınlaşır ve aynı ilgiyi yoğun şekilde görmek ister. Sevildiğini hissettiğinde güven alanı oluşur ve bu durum zaman zaman onu daha şımarık hale getirebilir. Küçük jestlere, sık ilgiye ve duygusal yakınlığa büyük önem verir.

5. BALIK BURCU

Balık burcu ilişkilerde romantik hayaller kurmayı sever. Partnerinin sürekli ilgili, anlayışlı ve romantik olmasını bekleyebilir. İlgi gördükçe daha fazla duygusal yakınlık ister ve zaman zaman aşırı hassas davranabilir. Şımardığında ise ilgiyi eksik hissettiği anlarda dramatik tepkiler verebilir.