Asla havlu atmayan burçlar: Daima kazanan 3 savaşçı burç...

Astroloji dünyasında bazı burçların dayanıklılık eşiği insanüstü bir seviyededir. Onlar için zorluklar, engeller veya alınan ağır darbeler birer mağlubiyet değil, sadece bir sonraki zafer için yapılan sıkı bir "antrenmandır". Herkesin yorulup kenara çekildiği, "Artık bu iş bitti" dediği o en karanlık anlarda içlerindeki o durdurulamaz savaşçı uyanır. İşte hayatın her alanında son sözü söyleyen o 3 burç...

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Oğlaklar zirveye asansörle çıkmaz, tırnaklarıyla kazıyarak tırmanırlar. Hayat onlara defalarca çelme takabilir ancak içlerindeki o inanılmaz disiplin, düştükleri her an onları yeniden ayağa kaldırır. Acıyı ve yorgunluğu hissetmezden gelme konusunda ustadırlar. Karşılarındaki rakip ne kadar güçlü olursa olsun, bir Oğlak rakibini hızıyla değil, sarsılmaz sabrı ve dayanıklılığıyla yorar.

AKREP BURCU (23 EKİM - 21 KASIM)

Küllerinden doğmanın burcu olan Akrepler, kriz anlarından beslenir. Onlar için dibe vurmak harika bir sıçrama tahtasıdır. Aldıkları darbeleri asla unutmazlar, ancak bunu bir zayıflığa değil, muazzam bir stratejiye dönüştürürler. En zayıf anlarında bile gözlerinin içinde o "asla pes etmeyeceğim" ateşini görebilirsiniz. Onları yendiğinizi sandığınız an, aslında onların asıl vuruşu yapmaya hazırlandığı andır.

KOÇ BURCU (21 MART - 19 NİSAN)

Adrenalin ve meydan okuma olmadan yaşayamazlar. Üzerlerine ne kadar gidilirse o kadar hırslanırlar. Geri adım atmayı bilmedikleri için, en ağır koşullarda bile kafalarını dik tutarak, o son zili duyana kadar mücadeleye devam ederler.