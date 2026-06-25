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En iyisini ben yaparım diyen 3 kontrol çılgını burç...

En iyisini ben yaparım diyen 3 kontrol çılgını burç...

25.06.2026 22:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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En iyisini ben yaparım diyen 3 kontrol çılgını burç...

Bazı burçlar şartlar ne olursa olsun her koşulda en iyisi yapacağını düşünür. İşte, en iyisini ben yaparım diyen 3 kontrol çılgını burç...
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Ortak bir iş yapıldığında ya da evde bir organizasyon düzenlendiğinde ipleri kimseye bırakmayan, herkesin işine burnunu sokup "Çekilin, ben hallederim" diye direten o 3 detaycı karakter...

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Bir işin kendi istedikleri standartta ve milimetrik olarak yapılmasına o kadar takıntılıdırlar ki, başkasının yapmasına asla izin vermezler. Biri yardım etmeye kalksa bile "Sen yapamazsın, ver ben düzeltirim" deyip işi elinden alırlar.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Sorumluluk almayı ve kontrolü elinde tutmayı bir liderlik refleksi olarak görürler. Bir planlama veya görev varsa, o işin kusursuz yürümesinin tek yolu kendilerinin yönetmesidir. Başkasına delege etmek onlara göre bir nevi risktir, bu yüzden her detayı kendi sırtlanırlar.

BOĞA BURCU (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Boğalar dışarıdan çok rahat görünse de konu kendi düzenleri ve konforları olunca tam bir diktatöre dönüşürler. Bir yemeğin tarifinden evdeki eşyaların yerleşimine kadar her şey kendi istedikleri gibi olmalıdır.

İlgili Konular: #Astroloji #burç

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