En iyisini ben yaparım diyen 3 kontrol çılgını burç...

Ortak bir iş yapıldığında ya da evde bir organizasyon düzenlendiğinde ipleri kimseye bırakmayan, herkesin işine burnunu sokup "Çekilin, ben hallederim" diye direten o 3 detaycı karakter...

BAŞAK BURCU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

Bir işin kendi istedikleri standartta ve milimetrik olarak yapılmasına o kadar takıntılıdırlar ki, başkasının yapmasına asla izin vermezler. Biri yardım etmeye kalksa bile "Sen yapamazsın, ver ben düzeltirim" deyip işi elinden alırlar.

OĞLAK BURCU (22 ARALIK - 19 OCAK)

Sorumluluk almayı ve kontrolü elinde tutmayı bir liderlik refleksi olarak görürler. Bir planlama veya görev varsa, o işin kusursuz yürümesinin tek yolu kendilerinin yönetmesidir. Başkasına delege etmek onlara göre bir nevi risktir, bu yüzden her detayı kendi sırtlanırlar.

BOĞA BURCU (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Boğalar dışarıdan çok rahat görünse de konu kendi düzenleri ve konforları olunca tam bir diktatöre dönüşürler. Bir yemeğin tarifinden evdeki eşyaların yerleşimine kadar her şey kendi istedikleri gibi olmalıdır.