Sevdiği insanlar tarafından sevilmeyen 4 burç: Bu burçlar gösterdiği ilgi ve sevginin karşılığını dostlarından alamıyor

İlişkilerde sevgi, evrensel bir dildir ancak her burcun bu dili konuşma biçimi farklıdır. Bazı burçlar sevgilerini eleştirerek, sahiplenerek veya sınır çizerek gösterirler. Ancak bu yoğun enerji, bazen sevilen kişi tarafından "baskıcı" veya "mesafeli" olarak algılanabilir. İyi niyetle yola çıkıp, sonunda "anlaşılamama" sarmalına giren o 4 burcu inceliyoruz...

BAŞAK BURCU

Başak burcu sevgisini, sevdiği insanın kusurlarını düzeltmeye çalışarak gösterir. "Seni düşündüğüm için bunu söylüyorum" diyerek yaptığı her uyarı, karşı tarafça bir "yetersizlik hissi" veya "sürekli eleştiri" olarak algılanır. Oysa o, sevgisini geliştirmek ve iyileştirmek için kullanıyordur. Ancak bu detaycı yaklaşım, karşısındakinin "beni olduğum gibi kabul etmiyor" diye düşünmesine ve sevgi dolu Başak'tan uzaklaşmasına neden olabilir.

AKREP BURCU

Akrep burcu için sevgi, "bir olmak" ve "hiçbir sır kalmaması" demektir. Bu yüzden sevdiği insanın hayatını didik didik eder, sadakatini test eder ve her adımından haberdar olmak ister. Akrep bunu "seni korumak ve sana tutkuyla bağlı kalmak" için yaparken, sevdiği insan bunu "kontrol edilmek" veya "boğulmak" olarak algılar. Sevgisinin yoğunluğu, sevdiği kişinin kaçma isteğini tetikleyebilir.

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu "Seni seviyorum" demek yerine, "Senin geleceğin için şunu yaptım, bunu planladım" der. O, sevgisini pratik çözümler ve güvenlik sağlayarak ispatlamaya çalışır. Ancak duygusal sıcaklık bekleyen partneri, Oğlak'ın bu mesafeli ve görev odaklı tavrını "soğukluk" veya "ilgisizlik" olarak yorumlayabilir. Emek verdiği halde "beni sevmiyor" cümlesiyle karşılaşmak, Oğlak için en büyük hüsrandır.

KOVA BURCU

Kova burcu, sevgisini "sana alan bırakıyorum, çünkü sana güveniyorum" diyerek ifade eder. Karşısındaki insanı kısıtlamaz, onun özgürlüğüne karışmaz. Ancak bu özgürlükçü tutum, duygusal bağ bekleyen kişi tarafından "ilgisizlik" veya "beni hayatının merkezine koymuyor" şeklinde algılanır. Kova, sağlıklı olduğunu düşündüğü bir sevgi tarzını savunurken, sevdiği insan tarafından "mesafeli ve kopuk" olmakla suçlanabilir.