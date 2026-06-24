Gökyüzünde duygusal hesaplaşma zamanı: 29 Haziran 2026 Merkür Retrosu ve burçlara etkileri

Astroloji dünyasının en çok konuşulan ve merakla beklenen gökyüzü olaylarından biri daha kapımızı çalıyor. İletişimi, teknolojiyi, kararlarımızı ve günlük ritmimizi yöneten Merkür, 29 Haziran 2026 tarihi itibarıyla yılın en dikkat çekici geri hareketine başlıyor. Su elementinin en hassas, geleneksel ve duygusal burcu olan Yengeç’te gerçekleşecek bu retro, 23 Temmuz 2026 tarihine kadar zihinsel enerjimizi tamamen iç dünyamıza, geçmişimize ve köklerimize doğru yönlendirecek. Peki, 29 Haziran 2026 Merkür retrosu burçları nasıl etkileyecek? İşte burçlara göre Merkür retrosunun etkileri...

29 HAZİRAN 2026 MERKÜR RETROSU VE BURÇLARA ETKİLERİ

Koç Burcu ve Yükselen Koç

Retro dönemi boyunca evinizde, yuvanızda ve aile hayatınızda tamamlanmamış tadilat işleri veya geçmişten gelen eski mevzular yeniden gündeme gelebilir. Aile bireyleriyle iletişim kurarken alınganlıklara, ani parlamalara ve yanlış anlaşılmalara karşı ekstra dikkat etmelisiniz. Geçmişe dair mülk, miras veya taşınma konuları önünüze gelebilir ancak bu süreçte sakin kalıp acele kararlar vermekten kaçınmalısınız.

Boğa Burcu ve Yükselen Boğa

İletişim, yakın çevre, kardeşler ve kısa seyahatler alanınızda gerçekleşen bu retro nedeniyle yanlış anlaşılan mesajlar, kaybolan e-postalar ve randevu gecikmeleri canınızı sıkabilir. Kardeşler, kuzenler veya yakın arkadaşlarla nostaljik sohbetler yapabilirsiniz ancak eski hesap defterlerini açarken kırıcı olmamaya özen gösterin. Ayrıca bu dönemde yeni bir elektronik alet alırken iki kez düşünmelisiniz.

İkizler Burcu ve Yükselen İkizler

Yönetici gezegeniniz Merkür geri giderken maddi kaynaklarınız, bütçeniz ve finansal konularınız ön plana çıkıyor. Beklediğiniz bir ödemede gecikme yaşanabilir ya da geçmişten kalan unutulmuş bir borç aniden önünüze çıkabilir. Bu süreçte lüks harcamalardan olabildiğince kaçınmalı, yeni yatırımlar yapmak yerine mevcut bütçenizi yeniden yapılandırmaya odaklanmalısınız.

Yengeç Burcu ve Yükselen Yengeç

Spot ışıkları tamamen üzerinizde çünkü bu retro doğrudan sizin burcunuzda, yani kişisel imajınız ve kararlarınız üzerinde gerçekleşiyor. Kendinizi ifade etmekte zorlanabilir, melankolik hissedebilir ve geçmiş ilişkilerinizi takıntılı şekilde düşünebilirsiniz. Radikal bir imaj değişikliği veya estetik operasyon için hiç doğru bir zaman olmadığından, bu süreci içsel bir detoks olarak değerlendirmelisiniz.

Aslan Burcu ve Yükselen Aslan

Bilinçaltınız, rüyalarınız ve iç dünyanız tamamen kendi içine çekiliyor. Gizli kalmış sırlar, arkanızdan dönen eski muhabbetler veya gizli düşmanlıklar bu dönemde kulağınıza gelebilir. Rüyalarınız fazlasıyla hareketlenecektir. Eski korkularınızla yüzleşmek, meditasyon yapmak ve ruhsal olarak arınmak için bu üç haftalık izole dönemi harika bir fırsata çevirebilirsiniz.

Başak Burcu ve Yükselen Başak

Yönetici gezegeninizin retrosu nedeniyle sosyal çevreniz ve arkadaşlık ilişkileriniz mercek altına alınıyor. Uzun süredir görmediğiniz eski arkadaş gruplarıyla bir araya gelebilir, nostaljik organizasyonlar yapabilirsiniz. Ancak arkadaş çevrenizde yanlış anlaşılmalar ve plan iptalleri yaşanabilir. Geleceğe dair planlarınızı ve hayallerinizi gözden geçirmek için mükemmel bir süreçtesiniz.

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi

Kariyeriniz, statünüz ve iş hayatınızda eski projeler, yarım kalmış görevler veya daha önce başvurduğunuz eski iş fırsatları yeniden gündeminize gelebilir. Üstlerinizle, yöneticilerinizle ve patronlarınızla iletişim kurarken yanlış anlaşılma riskiniz oldukça yüksek olacaktır. İş değiştirmek veya yeni bir sözleşmeye imza atmak için acele etmemeli, kararlarınızı retro sonrasına bırakmalısınız.

Akrep Burcu ve Yükselen Akrep

Yüksek öğrenim, seyahatler, vizyon ve resmi işlemler alanınızda gerçekleşecek bürokratik gecikmelere karşı hazırlıklı olmalısınız. İnançlarınızı ve hayata bakış açınızı derinden sorgulayacağınız bu dönemde, yarım bıraktığınız bir eğitimi tamamlamak veya eski bir seyahat rotasını, eski dostları tekrar ziyaret etmek ruhunuza çok iyi gelecektir.

Yay Burcu ve Yükselen Yay

Ortak paralar, krediler, borçlar ve miras konularında geçmişten kalan bir pürüz yeniden çözülmek üzere karşınıza çıkabilir. Eşin veya ortağın parası, nafaka ya da vergi gibi konularda gecikmeler yaşanabileceğinden maddi olarak kimseye borç vermemeli ve büyük kredilerin altına girmemelisiniz. Aynı zamanda duygusal bağlarınızda güven temasını sorgulayabilirsiniz.

Oğlak Burcu ve Yükselen Oğlak

Karşıt burcunuzda gerçekleşecek bu retro, ikili ilişkilerinizi, evliliğinizi ve ortaklıklarınızı büyük bir sınavdan geçirebilir. Eski sevgililerden ani mesajlar alabilir, yarım kalmış aşk hesaplaşmalarının içinde kendinizi bulabilirsiniz. Mevcut ilişkinizde ise haklı olmaya çalışıp köprüleri yıkmak yerine, partnerinizi gerçekten anlamaya ve dinlemeye odaklanmalısınız.

Kova Burcu ve Yükselen Kova

Günlük rutinleriniz, iş ortamınız, evcil hayvanlarınız ve sağlığınız bu dönemin ana teması olacak. Günlük düzeninizde aksaklıklar, iş yerinde teknik cihazların aniden bozulması ve çalışma arkadaşlarınızla iletişim kopuklukları yaşanabilir. Uzun zamandır ertelediğiniz sağlık kontrollerinizi yaptırmak ve eski zararlı alışkanlıklarınızı bırakmak için harika bir dönemdesiniz.

Balık Burcu ve Yükselen Balık

Aşk hayatınızda, çocuklarla olan ilişkilerinizde ve yaratıcı projelerinizde nostalji rüzgarları esiyor. Eski flörtler ve bitmiş ilişkiler vakitsiz mesajlarla dengenizi sarsabilir ancak bu dönemin geçici bir illüzyon olduğunu kendinize hatırlatmalısınız. Yarım bıraktığınız yaratıcı bir hobiye veya sanatsal projeye geri dönmek ise size bu dönemde en büyük şifayı ve başarıyı getirecektir.