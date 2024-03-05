En kindar 4 burç: Bu burçlar yapılanı asla unutmuyor

Yayınlanma: 05.03.2024 - 16:46

Güncelleme: 05.03.2024 - 16:46

Astrolojide, her burcun kendine özgü özellikleri ve karakteristik davranışları bulunur. Bazı burçlar, diğerlerine göre daha uzun süre kızgınlık duyabilir ve affetmekte zorlanabilirler. Bu içerik, astrolojide bu özellikleri ile bilinen en kindar dört burcu ele alarak, onların yapılana asla unutmama ve bağışlamama eğilimlerini inceliyor. Bu burçlar, hafızalarında derin izler bırakan ve ilişkilerde uzun süre etkisini sürdüren tavırlarıyla dikkat çekerler.

AKREP BURCU

23 Ekim ile 21 Kasım tarihleri ??arasında doğan akrepler, yoğunlukları ve tutkularıyla tanınırlar. Sadakatleri takdire şayan olsa da, onlara karşı çıkın ve onların intikamcı doğasını uyandırabilirsiniz. Akrepler akrep gibidir; kendilerini tehdit altında veya haksızlığa uğramış hissederlerse sokarlar. Kolayca unutmadıkları için Akreplerle uğraşırken dikkatli olmak akıllıca olacaktır.

KOÇ BURCU

21 Mart ile 19 Nisan arasında doğan Koç burcu genellikle cesur ve dinamik olarak kabul edilir. Ancak iddialılıkları kışkırtıldığında intikama dönüşebilir. Koç bireyleri dürtüsel olabilirler, bu da onları anın sıcağında intikam eylemlerine yatkın hale getirir. Dikkatli kullanın; gücenmiş bir Koç dünyanızı ateşe verebilir.

ASLAN BURCU

23 Temmuz ile 22 Ağustos arasında doğan Aslanlar, gururları ve özgüvenleriyle tanınırlar. Genelde sıcakkanlı olmalarına rağmen egolarını incitecek, kinci yönlerine şahit olacaksınız. Aslanlar küçümsenmeyi hoş karşılamazlar ve hayranlık duyma ihtiyaçları intikam dolu davranışları körükleyebilir. Yaralı bir Aslan her zamankinden daha yüksek sesle kükreyebileceğinden dikkatli yaklaşın.

YENGEÇ BURCU

21 Haziran ile 22 Temmuz arasında doğan Yengeç burcu duygusal ay tarafından yönetilir. Hassas yapıları onları derin kinlere yatkın hale getirir. Öfkelerini açıkça ifade edemeseler de, Yengeç burcunun ince misilleme yapma becerisi vardır. Bir Yengeç burcunu duygusal olarak incitmemeye dikkat edin, çünkü onların intikamı yavaş ama derin olabilir.