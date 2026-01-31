Eleştiri kimi burçlar için yapıcı bir geri bildirimken, kimileri için kalbe dokunan bir yara olabilir. Astrolojide bazı burçlar, eleştirildiğinde kendini savunmak yerine içine kapanmayı tercih eder. İşte, en küçük eleştiride içine kapanan 3 burç...

YENGEÇ (21 HAZİRAN – 22 TEMMUZ)

Duygusal hassasiyeti yüksek olan Yengeç burcu, eleştiriyi kişisel algılar. Tepki vermek yerine susmayı seçer. Kırıldığını açıkça söylemez ama o sözleri uzun süre içinde taşır.

BALIK (19 ŞUBAT – 20 MART)

Empati yeteneği güçlü olan Balık burcu, söylenen her sözü derinlemesine düşünür. İyi niyetle yapılan bir uyarı bile onu üzebilir. Bu durumda geri çekilir ve duygularını içine atar.

BOĞA (20 NİSAN – 20 MAYIS)

Sakin ve güçlü görünse de eleştiriye karşı sandığından daha hassastır. Anında tepki vermez; mesafe koyarak kendini korur. Sessizliği, kırgınlığının en net göstergesidir.