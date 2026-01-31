Aralarında Enes Batur, Nisa Bölükbaşı ve Çağrı Taner de var: 9 ünlü isim hakkında da yakalama kararı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, bu sabah çok sayıda ünlü isme şafak operasyonu düzenlendi.
Operasyonda; aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen ve rapçi Çakal gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Birçok oyuncu ve sosyal medya fenomeni hakkında ise; yurt dışında bulundukları nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler şöyle:
1-Enes Batur SUNGURTEKİN
2-Barış Murat YAĞCI
3-Ecenaz ÜÇER
4-Kemal Can PARLAK
5-Çağrı TANER
6-Turgut EKİM
7-Barbaros DİKMEN
8-Yaren ALACA
9-Nisa BÖLÜKBAŞI