Aralarında Enes Batur, Nisa Bölükbaşı ve Çağrı Taner de var: 9 ünlü isim hakkında da yakalama kararı!

31.01.2026 11:53:00
Haber Merkezi
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında Enes Batur, Çağrı Taner, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın da aralarında 9 ünlü isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aynı soruşturmada Hasan Can Kaya, Reynmen ve rapçi Çakal gözaltına alınmıştı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, bu sabah çok sayıda ünlü isme şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyonda; aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen ve rapçi Çakal gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Birçok oyuncu ve sosyal medya fenomeni hakkında ise; yurt dışında bulundukları nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler şöyle:

1-Enes Batur SUNGURTEKİN

2-Barış Murat YAĞCI

3-Ecenaz ÜÇER

4-Kemal Can PARLAK

5-Çağrı TANER

6-Turgut EKİM

7-Barbaros DİKMEN

8-Yaren ALACA

9-Nisa BÖLÜKBAŞI

İlgili Konular: #sosyal medya fenomeni #uyuşturucu operasyonu #yakalama kararı

