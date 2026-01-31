Aralarında Enes Batur, Nisa Bölükbaşı ve Çağrı Taner de var: 9 ünlü isim hakkında da yakalama kararı!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında, bu sabah çok sayıda ünlü isme şafak operasyonu düzenlendi.

Operasyonda; aralarında Hasan Can Kaya, Reynmen ve rapçi Çakal gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Birçok oyuncu ve sosyal medya fenomeni hakkında ise; yurt dışında bulundukları nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan isimler şöyle:

1-Enes Batur SUNGURTEKİN

2-Barış Murat YAĞCI

3-Ecenaz ÜÇER

4-Kemal Can PARLAK

5-Çağrı TANER

6-Turgut EKİM

7-Barbaros DİKMEN

8-Yaren ALACA

9-Nisa BÖLÜKBAŞI