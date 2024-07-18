En mutsuz yaş grubu açıklandı: Gençler neden mutsuz?

Yayınlanma: 18.07.2024 - 18:03

Güncelleme: 18.07.2024 - 18:03

Son yapılan araştırmalar, gençlerin en mutsuz yaş grubu olduğunu ortaya koydu. Gençler arasında mutsuzluğun yaygın olması, onların karşılaştığı zorluklar ve mental sağlık sorunları ile doğrudan ilişkilidir. Eğitim, işsizlik, sosyal medya baskısı ve gelecekle ilgili belirsizlikler, gençlerin mutluluğunu olumsuz etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor.

EN BÜYÜK SEBEBİ EĞİTİM VE İŞSİZLİK

Gençler, eğitim hayatlarında yüksek beklentiler ve yoğun baskılarla karşı karşıya kalıyor. Bu durum, onların stres seviyelerini artırıyor ve mental sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Ayrıca, mezun olduktan sonra iş bulma konusunda yaşanan zorluklar ve işsizlik, gençlerin mutsuzluğunu daha da derinleştiriyor. İş bulamayan gençler, maddi sorunlar ve gelecek kaygısı ile mücadele etmek zorunda kalıyor.

SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI PSİKOLOJİYİ BOZUYOR

Sosyal medya, gençlerin yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Ancak, sosyal medyanın yarattığı sürekli rekabet ve kıyaslama ortamı, gençlerin özsaygısını olumsuz etkileyebiliyor. Mükemmeliyetçi beklentiler ve sosyal medyada gördükleri ideal yaşamlarla kendi yaşamlarını kıyaslayan gençler, mutsuzluk ve yetersizlik duygularıyla başa çıkmakta zorlanıyor.

GELECEK KAYGISI ÇEKİYORLAR

Gençler, geleceğe dair belirsizliklerle dolu bir dünyada yaşıyorlar. İklim değişikliği, ekonomik krizler ve küresel belirsizlikler, gençlerin geleceğe yönelik umutlarını azaltıyor. Bu belirsizlikler, gençlerin motivasyonunu ve mutluluğunu olumsuz etkileyen önemli faktörler arasında yer alıyor.

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