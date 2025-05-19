En yakın arkadaşını bile kıskanan 3 kadın burcu: Bu kadınlar sinsiliğiyle tanınıyor

Kadınlar arasında dostluk derindir ama bazen gölgede büyüyen duygular da vardır: kıskançlık, karşılaştırma, hatta gizli bir rekabet. Her ne kadar en iyi arkadaşının yanında görünüşte destekçi rolündeyse de, bazı burç kadınları içten içe onun hayatındaki ışıltıya özenebilir. İşte arkadaşının mutluluğunu görünce yüzü gülen ama içi bir miktar yanan o 3 kadın burcu...

AKREP BURCU

Akrep kadını derin duygulara sahiptir ve en yakınındaki insanlara sıkı bağlarla tutunur. Bu bağlar öyle güçlüdür ki, bazen karşısındakinin mutluluğu bir “kaybetme korkusu”nu tetikleyebilir. Eğer arkadaşına başkaları ilgi gösteriyorsa ya da hayatı yolundaysa, içten içe kıskanabilir. Bu kıskançlık açıkça belli olmaz ama bakışlarından okunur. Sahiplenicidir, paylaşmayı pek sevmez hele dostlarını!

ASLAN BURCU

Işığın odağında olmayı seven Aslan kadını, en yakın arkadaşının ondan fazla parladığını fark ederse kıskançlık kaçınılmaz olur. İlginin kayması, takdirin azalması onun için adeta tahtın sarsılması gibidir. Bunu belli etmez, hatta destekler gibi görünür; ama içten içe kendini geri plana atılmış hisseder. Arkadaşlıkları kıymetlidir ama bir Aslan kadını sahneyi paylaşmayı pek sevmez.

BAŞAK BURCU

Dışarıdan sakin ve mantıklı görünse de, Başak kadını detaylara çok takılır. En yakın arkadaşının daha az çaba harcayarak daha çok şey elde ettiğini düşündüğünde içten içe rahatsızlık hisseder. Bu kıskançlık gizlidir, çünkü genellikle kendini yargılayarak yaşar: “O yapıyorsa, ben neden yapamıyorum?” Başak’ın kıskançlığı sessizdir ama fazlasıyla derindir.