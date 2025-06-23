Eski sevgilisine geri dönecek 3 burç: Bu burçlar geçmişe dönmek istiyor

Bazen bir mesaj, bazen bir anı, bazen de gökyüzündeki bir gezegen hareketiyle eski sevgililer gündeme düşer. Özellikle duygusal geçişlerin yoğun yaşandığı bu dönemde bazı burçlar için aşk yeniden filizlenebilir. Belki bir pişmanlık, belki bir “keşke”nin peşinden gelen bir buluşma… Astrolojik etkiler, önümüzdeki günlerde bazı burçların eski ilişkilerle tekrar karşılaşabileceğini gösteriyor. İşte eski aşkın geri döneceği o 3 burç...

AKREP BURCU

Akrep burcu, duyguları kolay kolay silip atamaz. Ayrılık acısını derin yaşar ama zamanla içten içe “yarım kalanlar”la yüzleşme ihtiyacı duyar. Şimdi ise gökyüzü Akrep için duygusal hesaplaşma zamanı yaratıyor. Eski sevgilisiyle bir araya gelmesi, bir mesaj ya da beklenmedik bir buluşmayla gündeme gelebilir. Bu karşılaşma, ikinci bir şansın kapısını aralayabilir.

YENGEÇ BURCU

Yengeç burcu için eski aşk, bir kapanmamış defter gibidir. Unutur gibi görünse de her zaman kalbinde bir yer ayırır. Şu günlerde, duygusal bağları kuvvetlenen Yengeç’in geçmişteki bir ilişkisinden haber alması olası. Üstelik bu sefer daha olgun ve anlayışlı bir iletişimle, ilişkinin yeniden başlayabileceği sinyalleri var. Bir davet, bir arama ya da sadece "nasılsın?" mesajı her şeyi başlatabilir.

TERAZİ BURCU

Romantik ve ilişki odaklı Terazi burçları için eski sevgililerin yeri bambaşkadır. Venüs’ün etkisiyle şu sıralar duygusal çekim yeniden canlanabilir. Terazi’nin estetik ve zarif iletişimi, eski sevgilinin yeniden yakınlaşmasını kolaylaştırıyor. Özellikle karşı taraf geçmişte yaptığı hataların farkına vardıysa, Terazi’ye yeniden kalbini açmak isteyebilir. Bu dönem, barışmalar ve yeni başlangıçlar için oldukça uygun.



