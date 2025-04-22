Evden çıkarken 10 kez geri dönen 5 burç: Bu burçlar dışarı adım attığı an evde bir şeyleri kontrol etmesi gerektiğini düşünüyor...

Yayınlanma: 22.04.2025 - 17:33

Güncelleme: 22.04.2025 - 17:33

Astrolojide bazı burçlar vardır ki evden çıkmak onlar için bir “ayrılık” değil, adeta bir seremoni gibidir. Kapıyı kapatırlar, sonra birden akıllarına gelir: “Ütüyü fişte mi unuttum?”, “Telefon nerede?”, “Ya kapıyı tam kilitlemediysem?” İşte bu burçlar, evden her çıkışta mini bir geri dönüş maratonu yaşar. Peki, dışarı adım attığı an evde bir şeyleri kontrol etmesi gerektiğini düşünen kişiler hangi burçlardan çıkıyor? İşte, evden çıkarken 10 kez geri dönen 5 burç...

1. BAŞAK BURCU

Başak burcu liste yapmayı sever ama çıkarken her şeyi kontrol ettiğinden %100 emin olmak ister. Kapıdan çıkmadan önce üç kez fişleri çeker, iki kez dolabı kontrol eder. Tam çıkarken çantasını açar: “Anahtar mı eksik, cüzdan mı?” Derken tekrar içeri döner. Titizliğin getirdiği bu iç güdüsel dönüşler, onun günlük rutininin bir parçasıdır.

2. YENGEÇ BURCU

Evine, eşyalarına, anılarına bağlı olan Yengeç burcu, evden çıkarken bir veda töreni düzenler gibi davranır. “Kediye mama koydum mu?”, “Perdeyi kapattım mı?” gibi sorularla tekrar tekrar içeri girer. Ev onun sığınağı olduğu için bir türlü ayrılamaz; kalbiyle eşyaları arasında duygusal bir bağ vardır!

3. BALIK BURCU

Hayalperest Balık, evden çıkarken kafasında başka bir yerde olur. Bu yüzden ya telefonunu içeride unutur, ya da şemsiyesini. Kapıyı kilitleyip merdivenlere iner, sonra bir anda durur: “Ocak açık mı kaldı?” Oysa hiç yemek bile yapmamıştır. Ama yine de içini rahatlatmak için geri döner.

4. BOĞA BURCU

Boğa burcu konfor alanına düşkündür ve evini kendi krallığı gibi görür. Bu yüzden çıkarken hiçbir şeyin eksik ya da bozulmuş kalmasını istemez. Klimayı kapattı mı? Kahvesini tezgahta mı bıraktı? Hemen içeri dönüp kontrol eder. Her şeyin yerli yerinde olduğundan emin olmadan kapıdan uzaklaşamaz.

5. TERAZİ BURCU

Terazi burcu, “Acaba bu kıyafetle mi çıksam, yoksa diğerini mi giyseydim?” diye düşüne düşüne evden çıkamaz. Aynaya bir daha bakar, saçını düzeltir, belki parfümünü değiştirir. Sonunda karar verip çıkar ama sonra çantasını unuttuğunu fark eder ve geri döner… Sonra belki bir kere daha.