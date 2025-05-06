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Evlatlarına her zaman mesafeli olan 4 burç: Bu burçlar sevse de yaklaşamıyor

Bu burçlar duygularını göstermekte zorlanır. Sevgileri derindir ama çocuklarıyla aralarında her zaman görünmez bir mesafe vardır.

Evlatlarına her zaman mesafeli olan 4 burç: Bu burçlar sevse de yaklaşamıyor
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 06.05.2025 - 16:45

Bazı burçlar için sevgiyi göstermek, hissetmek kadar kolay değildir. Anne ya da baba olsalar da duygularını ifade etmekte temkinli davranırlar. Evlatlarını severler ama bunu sarılarak ya da açıkça dile getirerek değil, daha çok sorumluluk alarak, görevlerini yerine getirerek gösterirler. İşte, evlatlarına her zaman bir adım uzaktan bakan, mesafeyi koruyan 4 burç...

OĞLAK BURCU

Oğlak burcu ebeveynler disiplinli, ciddi ve sorumluluk sahibi olmalarıyla bilinir. Çocuklarını çok severler ama bunu duygusal değil, pratik yollarla gösterirler. Onlara göre iyi bir ebeveyn olmak; geçim sağlamak, eğitimle ilgilenmek ve güvenli bir gelecek sunmaktır. Sarılmak ya da “Seni seviyorum” demek, kolayca yapabilecekleri bir şey değildir. Bu da çocuklarıyla aralarına doğal bir mesafe koyar.

KOVA BURCU

Kova burcu bireyselliğe önem verir, duygusal tepkilerden çok mantığa dayanır. Çocuklarına karşı sevgi doludur ama fazla duygusallığı gereksiz bulabilir. Onları özgür bireyler olarak yetiştirmeyi tercih eder, bu da sıcak ve yakın bir ilişki kurmayı zorlaştırabilir. “Ben senin arkadaşın değilim, rehberinim” anlayışıyla yaklaşır. Zihinsel bağ kurar ama fiziksel ya da duygusal yakınlıkta mesafelidir.

BAŞAK BURCU

Başak burcu ebeveynler detaycı ve eleştirel olabilir. Sevgi gösterilerini pratiklik üzerinden kurar: sağlıklı beslenme, düzenli hayat, iyi bir eğitim. Ancak duygusal ifadeler konusunda çekingen davranırlar. Çocuklarına sıkça “daha iyisini yapabilirdin” diyebilirler, bu da soğuk bir izlenim yaratır. İçlerinde sevgi vardır ama dışarı yansıtmaları zordur.

AKREP BURCU

Akrep burcu ebeveynler yoğun duygular taşır ama bunları paylaşmak konusunda oldukça kontrollüdür. Çocuklarına güvenmeyi öğrenmekte zorlanabilirler, bu da aralarındaki ilişkiyi mesafeli hale getirebilir. Aşırı korumacı olabilir ama bunu sevgi olarak değil, baskı olarak hissettirebilirler. Güçlü bağ kurarlar ama bu bağ çoğu zaman görünmezdir. Derin sever ama dile getirmez.


Etiketler: #akrep burcu #Başak burcu #Oğlak burcu #kova burcu

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