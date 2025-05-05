Kocasının hiçbir zaman yanında olmayan 4 kadın burcu: Bu burçlar kocasını hiçbir zaman desteklemiyor

Yayınlanma: 05.05.2025 - 17:47

Güncelleme: 05.05.2025 - 17:47

Bazı kadınlar için aşk hayatın merkezindeyken, bazıları için sadece bir detaydan ibarettir. Astrolojide belirli burçların kadınları, evlilikte bile bağımsızlıklarını ön planda tutar. Partnerlerine sevgilerini inkâr etmeseler de, her an yanlarında olmalarını beklemek nafiledir. İşte eşlerinin yanında değil kendi yolunda yürümeyi seçen 4 kadın burcu...

KOVA BURCU

Kova burcu kadını için özgürlük, ilişkiden daha öncelikli bir ihtiyaçtır. Sürekli yanında olmasını isteyen bir eşle uzun süre geçinmesi neredeyse imkânsızdır. Toplumsal meselelerle, projelerle ya da arkadaş çevresiyle meşguldür. Eşini sevse bile, kendi alanına saygı duyulmasını ister. Kendisini kısıtlayan bir ilişkiden hızla uzaklaşabilir.

YAY BURCU

Maceraperest Yay kadını, yerinde duramayan enerjisiyle dikkat çeker. Evde oturmak ya da sürekli partneriyle vakit geçirmek ona göre değildir. Seyahatler, yeni deneyimler ve sosyal hayat, onun hayat enerjisidir. "Seninleyim ama hep yanında değilim" mottosuyla yaşar. Bağlıdır ama bağımlı değildir.

İKİZLER BURCU

İkizler burcu kadını çok yönlüdür ve sürekli zihinsel uyarı arar. Monoton bir ilişki ya da rutine düşen evlilik, onun ilgisini hızla kaybettirir. Sosyal çevresi, işleri, hobileri arasında mekik dokur. Kocasının yanında olmaktansa kendisini oyalayacak başka bir şey bulur. Uzaklaşır ama kopmaz.

OĞLAK BURCU

Oğlak kadını için kariyer ve hedefler, özel hayattan daha önce gelir. Hayatını planlamış ve o planın içinde aşka çok az yer bırakmıştır. Eşi yanında olsun ister ama onunla oturup vakit geçirmektense bir projeyi yetiştirmeyi tercih eder. Pratik, mesafeli ama sadıktır. Sevgisini davranışla gösterir, sürekli ilgiyle değil.