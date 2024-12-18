2025'te burçları neler bekliyor? Yeni yıl büyük değişimler ve gelişmelerle sizleri karşılıyor...

2025 yılı, astrolojik açıdan büyük değişimlerin ve yeniliklerin yılı olacak. Gezegen hareketleri, bireylerin hayatında derin etkiler yaratacak. Özellikle Uranüs, Neptün ve Plüton gibi yavaş hareket eden gezegenlerin etkisi, burçların genel yaşam temalarını yeniden şekillendirecek. Hem fırsatlar hem de zorluklarla dolu bu yıl, burçlara özgü güçlü ve zayıf yönleri daha belirgin hale getirecek. İşte, burçlar için 2025’te öne çıkan etkiler...