TV yayın akışı 8 Kasım Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

cumhuriyet.com.tr
08 Kasım 2023 Çarşamba, 09:33
TV yayın akışı 8 Kasım Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

Çarşamba gününde tv ekranlarında birçok yapım seyirciyle buluşuyor. Gündüz kuşağı ve gece kuşağında yer alan birbirinden farklı içerikler, geniş bir kitleye hitap ediyor. 

Özellikle çarşamba akşamı televizyonda hangi sinema filmleri ve dizilerin olacağı merak konusu. İşte, 8 Kasım Çarşamba günü tv yayın akışı...

GÜNÜN FİLM VE DİZİLERİ NELER, HANGİ KANALDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI     20:00 Dilek Taşı

FOX TV YAYIN AKIŞI      20:00 Şahane Hayatım

SHOW TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yedi Bela Hüsnü

STAR TV YAYIN AKIŞI     20:00 Yerli Dizi

TV8 YAYIN AKIŞI         20:00 MasterChef Türkiye All Star

TRT 1 YAYIN AKIŞI       20:00 Benim Güzel Ailem

ATV YAYIN AKIŞI         20:00 Kuruluş Osman

TV yayın akışı 8 Kasım Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

KANAL D YAYIN AKIŞI 

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

00:15 Arka Sokaklar

02:45 Aşk ve Umut

04:00 Poyraz Karayel

05:15 Güneşi Beklerken

TV yayın akışı 8 Kasım Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım 

16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım 

03:30 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

05:00 Tuzak

TV yayın akışı 8 Kasım Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

SHOW TV YAYIN AKIŞI 

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yedi Bela Hüsnü

21:45 Korkusuz Korkak

23:30 Yedi Bela Hüsnü

01:15 Aile

03:45 Kızılcık Şerbeti

05:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

TV yayın akışı 8 Kasım Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Adım Farah

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Şahane Hayatım

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Şahane Hayatım

00:45 Hudutsuz Sevda

03:30 Senden Daha Güzel

05:45 Yaz Şarkısı

TV yayın akışı 8 Kasım Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:40 İncir Ağacı 

06:50 Elimi Bırakma

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:10 Diriliş Ertuğrul

18:00 Lingo

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Benim Güzel Ailem

00:15 Yerli Dizi

02:55 Diriliş Ertuğrul

04:45 Seksenler

TV yayın akışı 8 Kasım Çarşamba! Hangi kanalda ne var, günün filmleri ve dizileri neler?

STAR TV YAYIN AKIŞI 

07:00 Benim Tatlı Yalanım

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetişile Yeniden Başlasak

16:45 En Güzel Bölüm

16:30 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Yerli Dizi

22:30 Yerli Dizi

02:00 Söz

04:00 Güzel Köylü

05:30 Aramızda Kalsın

tv de ne var hangi kanalda ne var? TV rehberi tv yayın akışı yayın akışı

En Çok Okunan Haberler