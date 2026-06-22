Gece yatağa girdiğinde zihni susmayan ve sabahlara kadar düşünen 3 burç

Gün bittiğinde herkes derin bir uykuya dalarken, onun zihni tam tersine vites yükseltir; tavana bakıp geçmişi, geleceği ve tüm olasılıkları sorgulayan o 3 derin zihinli burç...

İKİZLER BURCU (21 MAYIS - 20 HAZİRAN)

Gece sessizliği çöktüğünde zihnindeki bilgi akışı durmak bilmez. Gün içinde yaşananlar, yarın yapılacaklar ve aniden akla gelen alakasız fikirler birbirine karışır. Yatakta dönüp durmaktan en çok yorulan burçtur.

AKREP BURCU (23 EKİM - 21 KASIM)

Akrepler için gece, hesaplaşma ve derin analiz vaktidir. Gün içinde söylenen bir sözü, atılan bir adımı en ince ayrıntısına kadar tekrar kurgulayıp arka planda strateji yaparlar. Zihinlerindeki o yoğun analiz yüzünden kafayı yastığa huzurla koymaları biraz zaman alır.

KOVA BURCU (20 OCAK - 18 ŞUBAT)

Kovalar genellikle dünyayı ve kendi ideallerini geceleri sorgular. Kafasında çözmesi gereken büyük bir sistem, bir proje ya da felsefi bir soru varsa uykuyu tamamen unutabilirler.