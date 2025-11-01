Geçmişe takılıp kalan 3 burç...

Bazı burçlar için geçmiş, silinip giden bir dönem değil; duygusal bir hatıradır. Onlar eski fotoğrafları, mesajları ve anıları kolay kolay bırakmazlar. İşte geçmişiyle yaşamayı seven üç burç...

YENGEÇ (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Yengeç burcu, duygularını kalbinde taşır. Eski bir mesaj ya da hatıra kutusu, onun için geçmişteki sevgilerin bir yansımasıdır. Bırakmak değil, saklamak ister.

BALIK (19 ŞUBAT - 20 MART)

Romantik ve melankolik Balık, yaşadığı her ilişkiye derin anlamlar yükler. Bir şarkı duyduğunda eski anılara dalması kaçınılmazdır. Onun için geçmiş, duygusal bir sığınaktır.

BOĞA (20 NİSAN - 20 MAYIS)

Boğa burcu alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağlıdır. Bir kez değer verdiği kişiyi unutması uzun zaman alır. Eski anılar, onun için sadece geçmiş değil, hâlâ değerli bir parçadır.