Geçmişten kopamayan 3 burç

Bazı burçlar geleceğe umutla bakar ve yaşananları çabucak geride bırakabilir. Ancak bazıları vardır ki, geçmişte yaşadıkları anılar, aşklar ya da hayal kırıklıkları onların zihinlerinden kolay kolay silinmez. İşte geçmişten kopamayan ve sürekli eski defterleri açmaya meyilli 3 burç:

YENGEÇ (21 HAZİRAN - 22 TEMMUZ)

Duygusal yapısıyla bilinen yengeç burçları, geçmişte yaşadıkları olayları kalplerinde uzun süre taşırlar. Onlar için anılar çok değerlidir. Eski bir şarkı, kokladıkları bir parfüm ya da gördükleri bir mekân, yıllar öncesine götürmeye yeterlidir. Bu yüzden yengeçler, eskiye bağlı kalmayı çoğu zaman bir güven duygusu olarak görür.

BALIK (19 ŞUBAT - 20 MART)

Romantik ve hayalperest balık burçları, geçmişi idealize etme eğilimindedir. Onlar, yaşanan kötü olaylardan çok güzel anıları hatırlamayı tercih ederler. Ancak bu durum, bazen balıkların gerçeklerden kopup “keşke”lerle yaşamasına yol açar. Özellikle aşk hayatlarında geçmişi bırakmaları oldukça zordur.

AKREP (23 EKİM - 21 KASIM)

Tutkulu ve derin duygulara sahip akrep burçları, yaşadıkları hiçbir şeyi kolay kolay unutmaz. Onlar için iyi ya da kötü fark etmez; her deneyim iz bırakır. Özellikle kırıldıkları veya ihanet gördükleri konularda geçmişi geride bırakmaları neredeyse imkânsızdır. Akrepler, yaşananları hafızalarında saklayarak gelecekte daha güçlü olmayı amaçlar.